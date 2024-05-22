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Подпольное казино 3 года работало в Новосибирске, организатора задержали лишь сейчас

Подпольное казино 3 года работало в Новосибирске, организатора задержали лишь сейчас

22 мая 2024, 04:47
Фото: ГУ МВД по Новосибирской области
Нелегальное казино располагалось в доме 17/2 на улице Нарымской в Железнодорожном районе, работа шла с 2021-й по 2023 год, передает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.

Организатора незаконного бизнеса задержали. 51-летнего новосибирца в ближайшее время ждет суд. По ч. 2 ст. 171.2 УК РФ ему грозит до 6 лет лишения свободы. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения.

Нелегальное казино накрыли осенью 2023 года. Заведение работало без вывески и опознавательных знаков. При обыске изъяли 26 единиц оборудования. Тогда задержали только администратора заведения, а вот организатора установить не смогли. Его задержали спустя какое-то время, он признал свою вину.

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Борьба с подпольными казино в последнее время заметно обострилась. В мае накрыли игровой зал на улице Титова в Ленинском районе.

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