Подпольное казино 3 года работало в Новосибирске, организатора задержали лишь сейчас

Posted Сегодня, 04:47
Published Сегодня, 04:47
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Updated Сегодня, 04:49
Организатора незаконного бизнеса задержали. 51-летнего новосибирца в ближайшее время ждет суд. По ч. 2 ст. 171.2 УК РФ ему грозит до 6 лет лишения свободы. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения.
Нелегальное казино накрыли осенью 2023 года. Заведение работало без вывески и опознавательных знаков. При обыске изъяли 26 единиц оборудования. Тогда задержали только администратора заведения, а вот организатора установить не смогли. Его задержали спустя какое-то время, он признал свою вину.
Борьба с подпольными казино в последнее время заметно обострилась. В мае накрыли игровой зал на улице Титова в Ленинском районе.