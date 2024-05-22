Подпольное казино 3 года работало в Новосибирске, организатора задержали лишь сейчас

Нелегальное казино накрыли осенью 2023 года. Заведение работало без вывески и опознавательных знаков. При обыске изъяли 26 единиц оборудования. Тогда задержали только администратора заведения, а вот организатора установить не смогли. Его задержали спустя какое-то время, он признал свою вину.