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Published Сегодня, 07:19

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Updated Сегодня, 07:34

Где ловить рыбу

Топ-5 самых рыбных озер Новосибирской области

22 мая 2024, 07:19
Фото: 1MI
Где ловить рыбу
В Новосибирской области есть лучшие места для рыбалки, где можно поймать карася, судака и другую рыбу. Называем самые «клевые» озера.

В Новосибирскую область едут на рыбалку из других регионов, потому что здесь много мест, где можно поймать хороший улов. А где лучше всего рыбачить?

 

Озеро Яркуль

Добраться до него можно на автомобиле. Если его нет, то едьте до Купинского района на электричке, затем на автобусе от Купино до любого поселка, где рядом располагается озеро, а потом на такси. Заядлые рыбаки знают, что улов там действительно богатый. Там можно поймать карася, карпа, окуня, сазана, судака и другую рыбу. Однако стоит помнить, что для рыбалки на озере там введены ряд ограничений: например, крючков должно быть не больше двух, а пользоваться там можно только одной донной или удочкой с берега.

Где расположено озероГде расположено озеро
Где расположено озеро
Фото: Яндекс.Карты

Озеро Чаны

Добраться туда можно на электричке, затем на автобусе до Белово, Тагана или Квашино. Именно эти деревни находятся у берега озера. Оно является самым крупным в Западной Сибири. Поймать там можно карася, окуня, сазана, плотву, щуку, леща, пескаря и другую рыбу.

Озеро самое крупное в СибириОзеро самое крупное в Сибири
Озеро самое крупное в Сибири
Фото: Яндекс.Карты
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Озеро Хорошее

Этот водоем расположен на границе с Алтайским краем, близко к Карасуку. Добираться вам нужно до этого города, а затем на автобусе. В озере ловят сазана, карася, леща, щуку и другую рыбу.

В озере можно поймать карасяВ озере можно поймать карася
В озере можно поймать карася
Фото: Яндекс.Карты

Данилино озеро

Озеро расположено в Кыштовском районе. Добирайтесь до Кыштовки, затем на такси или автобусе. Интересный факт: по местным легендам, водоем возник на месте кратера, куда мог упасть метеорит. Сейчас оно привлекает как рыбаков, так и туристов. Последние приезжают туда за лечебной глиной, а рыбаки за щукой, плотвой и чебаком.

На озеро приезжают туристыНа озеро приезжают туристы
На озеро приезжают туристы
Фото: Яндекс.Карты

Озеро Убинское

Едьте до села Убинское, а затем на такси. По историческим данным, это озеро стало первым, где появился лещ. Оно является вторым по величине в регионе. Водятся там сазан, карась, лещ, плотва, язь, гольян, ерш и другая рыба.

На озере можно поймать плотвуНа озере можно поймать плотву
На озере можно поймать плотву
Фото: Яндекс.Карты
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Рыбалка#Туризм#Реки#Щука#Все материалы авторов#Озера
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