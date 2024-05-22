Топ-5 самых рыбных озер Новосибирской области

Добраться до него можно на автомобиле. Если его нет, то едьте до Купинского района на электричке, затем на автобусе от Купино до любого поселка, где рядом располагается озеро, а потом на такси. Заядлые рыбаки знают, что улов там действительно богатый. Там можно поймать карася, карпа, окуня, сазана, судака и другую рыбу. Однако стоит помнить, что для рыбалки на озере там введены ряд ограничений: например, крючков должно быть не больше двух, а пользоваться там можно только одной донной или удочкой с берега.