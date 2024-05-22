Топ-5 самых рыбных озер Новосибирской области

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
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Updated Сегодня, 07:34
В Новосибирскую область едут на рыбалку из других регионов, потому что здесь много мест, где можно поймать хороший улов. А где лучше всего рыбачить?
Добраться до него можно на автомобиле. Если его нет, то едьте до Купинского района на электричке, затем на автобусе от Купино до любого поселка, где рядом располагается озеро, а потом на такси. Заядлые рыбаки знают, что улов там действительно богатый. Там можно поймать карася, карпа, окуня, сазана, судака и другую рыбу. Однако стоит помнить, что для рыбалки на озере там введены ряд ограничений: например, крючков должно быть не больше двух, а пользоваться там можно только одной донной или удочкой с берега.
Добраться туда можно на электричке, затем на автобусе до Белово, Тагана или Квашино. Именно эти деревни находятся у берега озера. Оно является самым крупным в Западной Сибири. Поймать там можно карася, окуня, сазана, плотву, щуку, леща, пескаря и другую рыбу.
Этот водоем расположен на границе с Алтайским краем, близко к Карасуку. Добираться вам нужно до этого города, а затем на автобусе. В озере ловят сазана, карася, леща, щуку и другую рыбу.
Озеро расположено в Кыштовском районе. Добирайтесь до Кыштовки, затем на такси или автобусе. Интересный факт: по местным легендам, водоем возник на месте кратера, куда мог упасть метеорит. Сейчас оно привлекает как рыбаков, так и туристов. Последние приезжают туда за лечебной глиной, а рыбаки за щукой, плотвой и чебаком.
Едьте до села Убинское, а затем на такси. По историческим данным, это озеро стало первым, где появился лещ. Оно является вторым по величине в регионе. Водятся там сазан, карась, лещ, плотва, язь, гольян, ерш и другая рыба.