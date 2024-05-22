Водить электросамокаты попытаются научить жителей Новосибирска

По информации Atas.info, в 2022 году одна из кикшеринговых компаний пыталась проводить уроки в Новосибирске по безопасной езде на электросамокатах. Однако дальше нескольких занятий на Михайловской набережной дело не пошло: количество жалоб на поведение электросамокатчиков продолжает расти, а сами они регулярно попадают в сводки ГИБДД.