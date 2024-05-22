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Водить электросамокаты попытаются научить жителей Новосибирска

Водить электросамокаты попытаются научить жителей Новосибирска

22 мая 2024, 07:17
Фото: atas.info
Депутат Заксобрания Новосибирской области Елена Тырина предложила открыть школу вождения электросамокатов, следует из сообщения пресс-службы парламента региона.

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Елена Тырина предложила проводить массовые занятия по обучению управления электросамокатами. Член регионального парламента озвучила свое предложение на заседании по транспортной, промышленной и информационной политике.

По мнению Тыриной, в регионе явно отсутствует поведенческая культура по соблюдению правил дорожного движения, и это особенно видно на примере многочисленных электросамокатчиков.

Она предложила начать хотя бы с детей, и проводить соответствующие занятия с ними в летних оздоровительных лагерях, которые вот-вот откроются, рассказали в пресс-службе Заксобрания.

По информации Atas.info, в 2022 году одна из кикшеринговых компаний пыталась проводить уроки в Новосибирске по безопасной езде на электросамокатах. Однако дальше нескольких занятий на Михайловской набережной дело не пошло: количество жалоб на поведение электросамокатчиков продолжает расти, а сами они регулярно попадают в сводки ГИБДД.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Транспорт#Дети#Депутат#Электросамокаты#Правила дорожного движения
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