Водить электросамокаты попытаются научить жителей Новосибирска

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Елена Тырина предложила проводить массовые занятия по обучению управления электросамокатами. Член регионального парламента озвучила свое предложение на заседании по транспортной, промышленной и информационной политике.
По мнению Тыриной, в регионе явно отсутствует поведенческая культура по соблюдению правил дорожного движения, и это особенно видно на примере многочисленных электросамокатчиков.
Она предложила начать хотя бы с детей, и проводить соответствующие занятия с ними в летних оздоровительных лагерях, которые вот-вот откроются, рассказали в пресс-службе Заксобрания.
По информации Atas.info, в 2022 году одна из кикшеринговых компаний пыталась проводить уроки в Новосибирске по безопасной езде на электросамокатах. Однако дальше нескольких занятий на Михайловской набережной дело не пошло: количество жалоб на поведение электросамокатчиков продолжает расти, а сами они регулярно попадают в сводки ГИБДД.