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Водитель Honda Accord снес забор между полосами у Березовой рощи в Новосибирске

Водитель Honda Accord снес забор между полосами у Березовой рощи в Новосибирске

22 мая 2024, 11:14
Фото: 1MI
В Новосибирске мужчина на иномарке смял несколько секций металлического замора и присел отдохнуть рядом, сообщается в соцсетях.

В Новосибирске днем в среду, 22 мая, водитель Honda Accord в буквальном смысле снес несколько секций металлического забора на проспекте Дзержинского. Очевидцы сообщили о ДТП в паблике АСТ-54 в ВК.

По наблюдениям горожан, сразу после аварии водитель вышел из машины и присел рядом на бордюрный камень, обхватив при этом голову руками.

После аварии иномарку развернуло, и она практически перегородила полосу движения — из-за этого на дороге моментально образовался затор.

В ГИБДД данное дорожно-транспортное происшествие пока не прокомментировали.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Видео#ДТП#Авария#Гибдд#Происшествие#Забор#Honda Accord
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