Водитель Honda Accord снес забор между полосами у Березовой рощи в Новосибирске

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
В Новосибирске днем в среду, 22 мая, водитель Honda Accord в буквальном смысле снес несколько секций металлического забора на проспекте Дзержинского. Очевидцы сообщили о ДТП в паблике АСТ-54 в ВК.
По наблюдениям горожан, сразу после аварии водитель вышел из машины и присел рядом на бордюрный камень, обхватив при этом голову руками.
После аварии иномарку развернуло, и она практически перегородила полосу движения — из-за этого на дороге моментально образовался затор.
В ГИБДД данное дорожно-транспортное происшествие пока не прокомментировали.