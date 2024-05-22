Водительские права у больных людей отбирает прокуратура Новосибирской области

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
В Убинском районе Новосибирской области суд лишил водительских прав троих человек с медицинскими диагнозами, при которых вождение автомобиля запрещено. До этого районная прокуратура проверила соблюдение соответствующего законодательства, и обнаружила нарушения.
В пресс-службе областной прокуратуры уточнили, что перечень заболеваний, при которых садиться за руль нельзя, утвержден правительством страны в 2014 году. В соответствии с ним в суд Барабинского района был подан иск.
Прокуратура намерена проконтролировать исполнение судебного решения.