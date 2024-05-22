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Водительские права у больных людей отбирает прокуратура Новосибирской области

Водительские права у больных людей отбирает прокуратура Новосибирской области

22 мая 2024, 08:31
Фото: 1MI
В Убинском районе Новосибирской области суд из-за болезней лишил водительских прав троих человек, следует из сообщения региональной прокуратуры.

В Убинском районе Новосибирской области суд лишил водительских прав троих человек с медицинскими диагнозами, при которых вождение автомобиля запрещено. До этого районная прокуратура проверила соблюдение соответствующего законодательства, и обнаружила нарушения.

В пресс-службе областной прокуратуры уточнили, что перечень заболеваний, при которых садиться за руль нельзя, утвержден правительством страны в 2014 году. В соответствии с ним в суд Барабинского района был подан иск.

Прокуратура намерена проконтролировать исполнение судебного решения.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Прокуратура#Убинский район#Водительские права#Медицинский диагноз#Нарушения законодательства
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