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За трату 490 млн рублей привлекли новосибирского министра ЖКХ Архипова

За трату 490 млн рублей привлекли новосибирского министра ЖКХ Архипова

22 мая 2024, 11:06
Фото: Управление судебного департамента Новосибирской области
Министр ЖКХиЭ региона Денис Архипов привлечен к ответственности за нарушение условий предоставления денежных средств посредством межбюджетных трансферов. Грубые нарушения в работе должностного лица заметили в прокуратуре.

Архипова привлекли к ответственности в 2023 году, но он несколько раз пытался оспорить решение суда, пишет Infopro54.

В основу административного дела легло отсутствие результатов по строительству и реконструкции объектов водоснабжения в трех районах региона. На эти цели Минстрой РФ выделял 490 млн рублей. Но объекты до сих пор не сданы, сообщает издание со ссылкой на свой источник.

Архипов не смог оспорить решение суда. Административный штраф в размере 10 тысяч рублей остался в силе.

До 20 августа Архипов пробудет в следственном изоляторе, на него возбудили два уголовных дела. О втором стало известно в мае. По версии следствия, министр перечислил 10 млн рублей подрядчику, заведомо зная, что компания не прошла конкурсный отбор.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Суд#ЖКХ#Министр#Штраф#Денис Архипов#Министр ЖКХ
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