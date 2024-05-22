За трату 490 млн рублей привлекли новосибирского министра ЖКХ Архипова

В основу административного дела легло отсутствие результатов по строительству и реконструкции объектов водоснабжения в трех районах региона. На эти цели Минстрой РФ выделял 490 млн рублей. Но объекты до сих пор не сданы, сообщает издание со ссылкой на свой источник.