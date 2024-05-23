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2 тысячи обсосавшихся кровью клещей сняли с себя новосибирцы за минувшую неделю

2 тысячи обсосавшихся кровью клещей сняли с себя новосибирцы за минувшую неделю

23 мая 2024, 10:33
Фото: 1MI
15–21 мая к медикам Новосибирской области обратились 1983 человек, это почти на треть больше, чем неделей ранее, подсчитали в региональном Роспотребнадзоре.

Лидером по агрессии клещей стал Новосибирский район — там зафиксировали 407 укусов. Затем идут Искитимский (181 обращение) и Тогучинский (136) районы. В Новосибирске чаще кусали на территории Советского (130 случаев), Первомайского (67) и Заельцовского (56) районов.

Вирусный энцефалит нашли в 48 клещах, боррелиоз — в 503 принесенных в лаборатории паразитах.

С начала сезона на укусы клещей пожаловались 3515 жителей. Неделю назад зарегистрировали 1532 укуса. В регионе от клещей обработали порядка 2 га.

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#Алёна Рогонова#Новосибирск#Здоровье#Роспотребнадзор#Клещевой энцефалит#Клещи#Укус клеща
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