2 тысячи обсосавшихся кровью клещей сняли с себя новосибирцы за минувшую неделю

Лидером по агрессии клещей стал Новосибирский район — там зафиксировали 407 укусов. Затем идут Искитимский (181 обращение) и Тогучинский (136) районы. В Новосибирске чаще кусали на территории Советского (130 случаев), Первомайского (67) и Заельцовского (56) районов.