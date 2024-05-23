2 тысячи обсосавшихся кровью клещей сняли с себя новосибирцы за минувшую неделю

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
Лидером по агрессии клещей стал Новосибирский район — там зафиксировали 407 укусов. Затем идут Искитимский (181 обращение) и Тогучинский (136) районы. В Новосибирске чаще кусали на территории Советского (130 случаев), Первомайского (67) и Заельцовского (56) районов.
Вирусный энцефалит нашли в 48 клещах, боррелиоз — в 503 принесенных в лаборатории паразитах.
С начала сезона на укусы клещей пожаловались 3515 жителей. Неделю назад зарегистрировали 1532 укуса. В регионе от клещей обработали порядка 2 га.