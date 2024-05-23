Банкомат «съел» 100 тысяч рублей у жительницы Новосибирска

Инцидент произошел с работницей турфирмы Валентиной. Она пришла в банкомат, чтобы положить через него на счет 100 тысяч рублей. Эта сумма была собрана сторублевыми банкнотами. Не подумав, сибирячка положила все деньги в специальное отверстие, после чего банкомат его закрыл, начал считать купюры, однако после взнос не зафиксировал.