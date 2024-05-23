Банкомат «съел» 100 тысяч рублей у жительницы Новосибирска

Posted Сегодня, 04:11
Published Сегодня, 04:11
Modified Сегодня, 04:13
Updated Сегодня, 04:13
Инцидент произошел с работницей турфирмы Валентиной. Она пришла в банкомат, чтобы положить через него на счет 100 тысяч рублей. Эта сумма была собрана сторублевыми банкнотами. Не подумав, сибирячка положила все деньги в специальное отверстие, после чего банкомат его закрыл, начал считать купюры, однако после взнос не зафиксировал.
Деньги обратно женщина не получила. Она позвонила в службу поддержки. Там ей сказали оставить заявку на сайте банка, а после объяснили, что никаких лишних денег в банкомате не нашли.
Сама Валентина подозревает, что ее сумму присвоили «нечистоплотные сотрудники банка», так как разбираться в ее ситуации особо никто не хотел. Не была проведена даже инкассация. Клиентка обратилась в прокуратуру.