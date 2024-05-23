Бешеный лисенок угрожает безопасности жителей и гостей Новосибирска

Однако в комментариях новосибирцы пишут, что зверенок живет в этом районе не один месяц, а к людям он привык. Иногда он выпрашивает у прохожих еду. Комментаторы поставили под сомнения слова о возможном бешенстве лисенка, объяснив, что он просто ищет пропитание. Охотники же уже расставили петли по городу для его поимки.