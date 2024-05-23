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Лисенок не боится людей

Бешеный лисенок угрожает безопасности жителей и гостей Новосибирска

23 мая 2024, 03:30
Фото: Новосибирск с огоньком/ТГ
Лисенок не боится людей
В Новосибирске к людям выходит лисенок, который может болеть бешенством, сообщили в Минприроды.

Лисенка заметили в Юго-Западном жилмассиве. Он спокойно прогуливался по улицам, выбегал на дорогу и совсем не боялся ни людей, ни автомобилей.

После распространения информации о звере на городских улицах, в министерстве природы предупредили сибиряков, что животное может быть заражено бешенством. К лисенку лучше всего не подходить близко и не контактировать с ним.

Однако в комментариях новосибирцы пишут, что зверенок живет в этом районе не один месяц, а к людям он привык. Иногда он выпрашивает у прохожих еду. Комментаторы поставили под сомнения слова о возможном бешенстве лисенка, объяснив, что он просто ищет пропитание. Охотники же уже расставили петли по городу для его поимки.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Животные#Минприроды#Зверь#Лиса
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