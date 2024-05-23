Бездомный сирота из Новосибирской области заинтересовал главу СКР Бастрыкина

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад по обращению 23-летнего жителя Новосибирской области, которому не предоставляют положенное по закону жилье. В пресс-службе регионального Следкома рассказали, что молодой мужчина обратился за помощью через виртуальную приемную Бастрыкина в ВК.
Сибиряк пожаловался, что безуспешно пытается получить квартиру уже с 2018 года. Сейчас у него появилась семья, но они с женой и грудным ребенком вынуждены снимать жилье.
О промежуточных результатах проверки доложит руководитель областного Следкома Евгений Долгалев, а в центральном аппарате СК проконтролируют исполнение поручения Бастрыкина.