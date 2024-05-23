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Бездомный сирота из Новосибирской области заинтересовал главу СКР Бастрыкина

Бездомный сирота из Новосибирской области заинтересовал главу СКР Бастрыкина

23 мая 2024, 09:44
Фото: 1MI
Сирота из Новосибирской области пожаловался руководителю Следственного комитета России на то, что не может получит положенное ему по закону жилье, следует из сообщения СУ СК по Новосибирской области.

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад по обращению 23-летнего жителя Новосибирской области, которому не предоставляют положенное по закону жилье. В пресс-службе регионального Следкома рассказали, что молодой мужчина обратился за помощью через виртуальную приемную Бастрыкина в ВК.

Сибиряк пожаловался, что безуспешно пытается получить квартиру уже с 2018 года. Сейчас у него появилась семья, но они с женой и грудным ребенком вынуждены снимать жилье.

О промежуточных результатах проверки доложит руководитель областного Следкома Евгений Долгалев, а в центральном аппарате СК проконтролируют исполнение поручения Бастрыкина.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Новосибирская область#Следком#Жилье#Доклад#Александр Бастрыкин#Сирота
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