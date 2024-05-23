Детям младше 14 лет запретят ходить на пляжи Новосибирска уже в 2024 году

В случае принятия поправок, ответственными лицами будут назначены законные представители (родители, опекуны), владельцы пляжей, а также муниципалитеты, прокуратура, СК.

В связи с этим парламентариям рекомендовано принять поправки в ускоренном режиме, в первом чтении, до наступления купального сезона.

Инициатива была озвучена 22 мая в ходе заседания комитета Заксобрания по молодежной политике. Зампредседателя комитета Евгений Подгорный акцентировал внимание коллег на высокую смертность детей на воде, трагедии происходят каждый год. В 2024 году вода унесла жизни 15 детей, в 2022-м — 17.

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