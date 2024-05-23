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Детям младше 14 лет запретят ходить на пляжи Новосибирска уже в 2024 году

Детям младше 14 лет запретят ходить на пляжи Новосибирска уже в 2024 году

23 мая 2024, 06:21
Фото: 1MI
Подростки будут вынуждены ходить только со взрослыми либо носить с собой паспорт. Соответствующие поправки в областной закон «О защите прав детей» хотят принять до наступления купального сезона, с такой инициативой выступила региональная прокуратура.

Инициатива была озвучена 22 мая в ходе заседания комитета Заксобрания по молодежной политике. Зампредседателя комитета Евгений Подгорный акцентировал внимание коллег на высокую смертность детей на воде, трагедии происходят каждый год. В 2024 году вода унесла жизни 15 детей, в 2022-м — 17.

В связи с этим парламентариям рекомендовано принять поправки в ускоренном режиме, в первом чтении, до наступления купального сезона.

В случае принятия поправок, ответственными лицами будут назначены законные представители (родители, опекуны), владельцы пляжей, а также муниципалитеты, прокуратура, СК.

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В 2022 году в ту же 22 статью закона «О защите прав детей в Новосибирской области» внесли запрет продажи энергетиков лицам, младше 18 лет.

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#Алёна Рогонова#Политика#Новосибирск#Дети#Лето#Заксобрание#Законопроект#Пляж#Опросы
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