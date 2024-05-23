Фитнес и дача: 9 лайфхаков, как новосибирцам пережить отключение горячей воды

Горячую воду стали отключать в Новосибирске с 15 мая. Этот процесс проходит поэтапно. Водоснабжение отключают по улицам, районам и в разное время. У многих возникает вопрос, зачем нужны эти отключения. Как сообщили в СГК, они необходимы для испытания теплосетей, которые проводят летом, для подготовки к осенне-зимнему периоду. Все работы планируется завершить до 9 сентября, так что у новосибирцев есть еще много времени пострадать. Ранее мы составили карту всех отключений воды.