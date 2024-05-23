Фитнес и дача: 9 лайфхаков, как новосибирцам пережить отключение горячей воды

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Горячую воду стали отключать в Новосибирске с 15 мая. Этот процесс проходит поэтапно. Водоснабжение отключают по улицам, районам и в разное время. У многих возникает вопрос, зачем нужны эти отключения. Как сообщили в СГК, они необходимы для испытания теплосетей, которые проводят летом, для подготовки к осенне-зимнему периоду. Все работы планируется завершить до 9 сентября, так что у новосибирцев есть еще много времени пострадать. Ранее мы составили карту всех отключений воды.
Напомним, что совсем недавно в Новосибирске выключили отопление. Произошло это 13 мая. Однако вскоре синоптики обещают очередные заморозки до +1. Получается, целое комбо: в доме нет отопления, а теперь еще и горячей воды. Так и до депрессии недалеко.