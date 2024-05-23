atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:18

Published Сегодня, 10:18

Modified Сегодня, 10:20

Updated Сегодня, 10:20

Как пережить отсутствие воды

Фитнес и дача: 9 лайфхаков, как новосибирцам пережить отключение горячей воды

23 мая 2024, 10:18
Фото: 1MI
Как пережить отсутствие воды
В Новосибирске начался сезон отключения горячей воды в квартирах. Пожалуй, это самый мучительный этап в жизни горожан. Atas.info составил подборку лайфхаков, как пережить двухнедельное отсутствие горячего душа.

Горячую воду стали отключать в Новосибирске с 15 мая. Этот процесс проходит поэтапно. Водоснабжение отключают по улицам, районам и в разное время. У многих возникает вопрос, зачем нужны эти отключения. Как сообщили в СГК, они необходимы для испытания теплосетей, которые проводят летом, для подготовки к осенне-зимнему периоду. Все работы планируется завершить до 9 сентября, так что у новосибирцев есть еще много времени пострадать. Ранее мы составили карту всех отключений воды.

Что делать, если отключили водуЧто делать, если отключили воду
Что делать, если отключили воду
Фото: 1MI

Давайте поделимся 9 советами о том, как пережить отключение горячей воды:

  • Один из самых распространенных способов — использовать электрический водонагреватель. Это может быть накопительный или проточный бойлер. Оба варианта имеют свои плюсы и минусы, но помогут обеспечить теплую воду.
  • Другой вариант — нагревать воду на кухонной плите или с помощью электрического чайника. Это более дешевые варианты, но могут потребовать больше времени и усилий.
  • Если есть возможность, можно воспользоваться баней: при этом способе вы и помоетесь и получите удовольствие от процесса.
  • Фитнес-клубы также предлагают горячий душ для своих клиентов, поэтому можно приобрести абонемент на время отключения воды.
  • Некоторые россияне предпочитают закаляться и принимать холодный душ, но необходимо делать это постепенно и с осторожностью.
  • Если есть возможность, можно отправиться на дачу, где, скорее всего, будет доступна горячая вода.
  • Еще один вариант — использовать отпуск, чтобы уехать туда, где проблемы с горячей водой не затрагивают туристов.
  • Если планируется крупный ремонт в квартире, можно попробовать совместить его с периодом отключения воды.
  • Купите сухой шампунь. Самый простой лайфхак, который поможет сделать ваши волосы чистыми.
  • Наконец, если финансы позволяют, можно арендовать другую квартиру на время отключения воды.
Отсутствие воды — не приговорОтсутствие воды — не приговор
Отсутствие воды — не приговор
Фото: 1MI

Напомним, что совсем недавно в Новосибирске выключили отопление. Произошло это 13 мая. Однако вскоре синоптики обещают очередные заморозки до +1. Получается, целое комбо: в доме нет отопления, а теперь еще и горячей воды. Так и до депрессии недалеко.

Опубликована дата отключения горячей воды в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
График отключений горячей воды в Новосибирске — картаГорячую воду отключат в пяти районах Новосибирска: график гидравлических испытаний
#Эмилия Губарева#Спецпроекты#Новосибирск#Вода#Советы#Отопление#Отопительный сезон#Отключение#Горячая вода#Водоснабжение#Все материалы авторов
Подпишитесь
Массовое «заражение» школьников квадробингом регистрируется в Новосибирске
Сегодня, 04:37
Глава еще одного департамента из команды Локтя покидает мэрию Новосибирска
Сегодня, 07:08
Детям младше 14 лет запретят ходить на пляжи Новосибирска уже в 2024 году
Сегодня, 06:21
Митя Фомин встретился с мамой в родном доме в Новосибирске
Сегодня, 05:34
Банкомат «съел» 100 тысяч рублей у жительницы Новосибирска
Сегодня, 04:11
Бешеный лисенок угрожает безопасности жителей и гостей Новосибирска
Сегодня, 03:30
"