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Машины получили большие повреждения

Фура влетела в АЗС и вспыхнула под Новосибирском — шокирующие подробности

23 мая 2024, 02:41
Фото: ТУАД
Машины получили большие повреждения

Грузовик врезался в АЗС и загорелся под Новосибирском

В Новосибирской области произошло страшное ДТП, когда фура врезалась в АЗС и сгорела дотла, подробности сообщили в ТУАД.

Инцидент произошел ночью 23 мая, на дороге у поселка Садовый. Как уточнили в Территориальном управлении автомобильных дорог НСО, перед выездом с Северного обхода грузовик выехал на встречное движение. Сделал он это, чтобы объехать препятствие — на обочине стояла «Газель».

Однако водитель не смог справиться с управлением грузовика, врезался в дорожное ограждение, светофор, фонарь и в АЗС. Большегруз вспыхнул. В ДТП пострадавших не было.

Фото: ТУАД

Напомним, ранее мы рассказали, как водитель без прав едва не угробил трех пассажиров, попав в ДТП. Двое из пострадавших — подростки.

Водитель без прав едва не угробил трех пассажиров в ДТП в Новосибирске
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Грузовик#Фура#АЗС
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