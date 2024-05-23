Фура влетела в АЗС и вспыхнула под Новосибирском — шокирующие подробности

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Инцидент произошел ночью 23 мая, на дороге у поселка Садовый. Как уточнили в Территориальном управлении автомобильных дорог НСО, перед выездом с Северного обхода грузовик выехал на встречное движение. Сделал он это, чтобы объехать препятствие — на обочине стояла «Газель».
Однако водитель не смог справиться с управлением грузовика, врезался в дорожное ограждение, светофор, фонарь и в АЗС. Большегруз вспыхнул. В ДТП пострадавших не было.
Напомним, ранее мы рассказали, как водитель без прав едва не угробил трех пассажиров, попав в ДТП. Двое из пострадавших — подростки.