Фура влетела в АЗС и вспыхнула под Новосибирском — шокирующие подробности

Инцидент произошел ночью 23 мая, на дороге у поселка Садовый. Как уточнили в Территориальном управлении автомобильных дорог НСО, перед выездом с Северного обхода грузовик выехал на встречное движение. Сделал он это, чтобы объехать препятствие — на обочине стояла «Газель».