Фура вспыхнула после страшного ДТП с «газелью» под Новосибирском

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Published Сегодня, 01:56
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ДТП случилось на трассе, около поселка Садовый, в три часа ночи 23 мая. На дороге врезались фура и «газель». Предварительно известно, что виновником стал водитель тягача, который двигался по встречке, сообщается в ВК-группе АСТ-54.
Удар был мощный. Обе машины вылетели с проезжей части в сторону АЗС. Грузовик полностью охватил огонь.
О пострадавших не сообщается. Судя по ужасающим кадрам, тягач сгорел дотла. Официальный комментарий в ГИБДД региона еще не предоставили.