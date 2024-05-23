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О пострадавших не сообщается

Фура вспыхнула после страшного ДТП с «газелью» под Новосибирском

23 мая 2024, 01:56
Фото: АСТ-54
О пострадавших не сообщается
В Новосибирской области случилась серьезная авария, в которой участвовали фура и ГАЗель, о чем стало известно из соцсетей.

ДТП случилось на трассе, около поселка Садовый, в три часа ночи 23 мая. На дороге врезались фура и «газель». Предварительно известно, что виновником стал водитель тягача, который двигался по встречке, сообщается в ВК-группе АСТ-54.

Удар был мощный. Обе машины вылетели с проезжей части в сторону АЗС. Грузовик полностью охватил огонь.

О пострадавших не сообщается. Судя по ужасающим кадрам, тягач сгорел дотла. Официальный комментарий в ГИБДД региона еще не предоставили.

Фото: АСТ-54
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