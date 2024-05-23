Глава еще одного департамента из команды Локтя покидает мэрию Новосибирска

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
В Новосибирске глава городского департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Виталий Витухин заявил о своем добровольном уходе с поста. В мэрии города продолжаются увольнения и отставки чиновников, получивших назначения в бытность Анатолия Локтя главой столицы Сибири.
Напомним, заявления об увольнении по собственному желанию уже написаны заместителями градоначальника Анной Терешковой и Геннадием Захаровым.
По поводу своего решения Витухин пояснил, что после прихода новой молодой команды руководителей муниципалитета с его стороны было бы нелогично «стоять на пути воплощения их идей», сообщил он изданию «Прецедент».
Чиновник, пришедший в городскую власть из бизнеса пожелал нынешнему мэру столицы Сибири Максиму Кудрявцеву удачи, а Новосибирску — наконец стать комфортным и привлекательным мегаполисом.
О своих планах на будущее трудоустройство Виталий Витухин ничего не рассказал.