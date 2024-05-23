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Глава еще одного департамента из команды Локтя покидает мэрию Новосибирска

Глава еще одного департамента из команды Локтя покидает мэрию Новосибирска

23 мая 2024, 07:08
Фото: мэрия Новосибирска
В Новосибирске Виталий Витухин заявил об уходе с поста начальника департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии.

В Новосибирске глава городского департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Виталий Витухин заявил о своем добровольном уходе с поста. В мэрии города продолжаются увольнения и отставки чиновников, получивших назначения в бытность Анатолия Локтя главой столицы Сибири.

Напомним, заявления об увольнении по собственному желанию уже написаны заместителями градоначальника Анной Терешковой и Геннадием Захаровым.

По поводу своего решения Витухин пояснил, что после прихода новой молодой команды руководителей муниципалитета с его стороны было бы нелогично «стоять на пути воплощения их идей», сообщил он изданию «Прецедент».

Чиновник, пришедший в городскую власть из бизнеса пожелал нынешнему мэру столицы Сибири Максиму Кудрявцеву удачи, а Новосибирску — наконец стать комфортным и привлекательным мегаполисом.

О своих планах на будущее трудоустройство Виталий Витухин ничего не рассказал.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Новосибирск#Чиновники#Потребительский рынок#Департамент инвестиций#Уход с поста
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