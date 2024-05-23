Массовое «заражение» школьников квадробингом регистрируется в Новосибирске

По мнению психотерапевта, сейчас мы сталкиваемся с простым подражанием квадроберам: в интернете масса роликов с людьми, которые на самом деле отождествляют себя с животными. Большой опасности Игорь Лях в простом копировании не видит — но если человек с какими-либо психическими отклонениями становится квадробером, он рискует «заиграться» и попросту потерять ощущения реального мира.