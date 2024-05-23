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Массовое «заражение» школьников квадробингом регистрируется в Новосибирске

Массовое «заражение» школьников квадробингом регистрируется в Новосибирске

23 мая 2024, 04:37
Фото: соцсети
Школьники, подражающие повадкам животных, массово появились на улицах Новосибирска, сообщают соцсети.

В Новосибирске весьма популярным среди подростков стало увлечение квадробикой — адепт этой субкультуры пытается подражать движениям и повадкам животных, в том числе и способу передвижения. Сейчас на улицах города юных квадроберов можно встретить в окрестностях каждой школы.

Не так давно в соцсетях распространилось видео, на котором девочка на четвереньках ест кошачий корм прямо со скамейки в одном из дворов столицы Сибири.

Обычные горожане с недоумением смотрят на детей в масках и хвостами, а родители и педагоги сильно обеспокоены новым увлечением школьников, которое с каждым днем становится все популярнее.

Как рассказал Atas.info врач-психотерапевт Игорь Лях, определенная опасность в квадроберстве есть.

«На самом деле, до сих пор есть народы, занимающиеся примитивной охотой. И у них подражание животным, то есть объекту охоты — традиционный ритуал, способствующий сплочению. В других странах квадроберство распространено давно, и, видимо, это пришло и к нам».

По мнению психотерапевта, сейчас мы сталкиваемся с простым подражанием квадроберам: в интернете масса роликов с людьми, которые на самом деле отождествляют себя с животными. Большой опасности Игорь Лях в простом копировании не видит — но если человек с какими-либо психическими отклонениями становится квадробером, он рискует «заиграться» и попросту потерять ощущения реального мира.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Новосибирск#Животные#Подростки#Субкультура#Квадроберы
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