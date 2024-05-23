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Posted 23 мая, 05:34

Published 23 мая, 05:34

Modified 23 мая, 05:38

Updated 23 мая, 05:38

Митя Фомин встретился с мамой в родном доме в Новосибирске

23 мая 2024, 05:34
Известный певец Митя Фомин приехал в свой родной Новосибирск, чтобы увидеть маму, о чем он радостно рассказал в соцсетях.

Шоумен навестил столицу Сибири на несколько дней, прилетев в командировку. Помимо работы, он заглянул в гости к своей маме Тамаре Павловне. Он привез ей подарки и хорошее настроение. При встрече мама с сыном сияли от счастья.

Квартира артиста, где он прожил более 10 лет, находится на улице Кропоткина, 104. Там он жил, пока не переехал в Москву. Мама певца осталась в родном городе. Она принципиально не хочет переезжать и менять условия.

Митя Фомин является выпускником гимназии №1 и медицинского института. Свою жизнь он связал с музыкой.

Видео: instagram.com/mf_agent*.

*) — социальная сеть Instagram* признана в России экстремистской. Тверской суд Москвы 21 марта 2022 года удовлетворил иск Генпрокуратуры, признав Meta Platforms* экстремистской организацией.

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