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Posted Сегодня, 11:44

Published Сегодня, 11:44

Modified Сегодня, 11:46

Updated Сегодня, 11:46

Авария произошла в районе дома №67 на Красном проспекте

Мощная пробка образовалась на Красном проспекте Новосибирска из-за ДТП

23 мая 2024, 11:44
Фото: кадры из видео Telegram-канал АСТ-54 Black
Авария произошла в районе дома №67 на Красном проспекте
Вечером 23 мая на Красном проспекте перед пересечением с улицей Гоголя сбили мужчину, из-за инцидента движение оказалось затруднено.

Мужчина находится на проезжей части, пока неизвестно, насколько сильно он пострадал. Подробности уточняются.

По информации сервиса 2ГИС, при направлении в центр наблюдаются максимальные пробки. Другими словами, автомобили просто стоят. Водителям рекомендуют выбирать альтернативные пути.

Последствия аварии сняли очевидцы.

Видео: Telegram-канал АСТ-54 Black

Утром на трассе в Чановском районе Renault устроил лобовое столкновение с грузовиком. Погибли водитель и пассажир иномарки. Еще одна женщина находится в больнице.

Водитель и пассажир легковушки погибли в лобовом ДТП под Новосибирском
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#Алёна Рогонова#Происшествия#Видео#Новосибирск#ДТП#Пробка#Красный проспект
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