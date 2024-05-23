Мощная пробка образовалась на Красном проспекте Новосибирска из-за ДТП

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
Мужчина находится на проезжей части, пока неизвестно, насколько сильно он пострадал. Подробности уточняются.
По информации сервиса 2ГИС, при направлении в центр наблюдаются максимальные пробки. Другими словами, автомобили просто стоят. Водителям рекомендуют выбирать альтернативные пути.
Последствия аварии сняли очевидцы.
Утром на трассе в Чановском районе Renault устроил лобовое столкновение с грузовиком. Погибли водитель и пассажир иномарки. Еще одна женщина находится в больнице.