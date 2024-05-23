На полмиллиона едва не «кинул» лесхоз поставщиков в Новосибирской области

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
В Новосибирской области государственный «Татарский лесхоз» выплатил более полумиллиона рублей своим поставщикам лишь после вмешательства региональной прокуратуры. Сотрудники надзорного органа проводили в районе проверку соблюдения прав частных предпринимателей.
Оказалось, что несколько фирм не могли получить от лесхоза деньги за ранее поставленный товар.
После этого директору «Татарского лесхоза» было внесено представление. Кроме того, его накажут по административной статье за нарушение срока оплаты работ по договору с частными предпринимателями.
В настоящий момент долги перед предпринимателями полностью погашены, рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.