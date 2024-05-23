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На полмиллиона едва не «кинул» лесхоз поставщиков в Новосибирской области

На полмиллиона едва не «кинул» лесхоз поставщиков в Новосибирской области

23 мая 2024, 05:28
Фото: 1MI
Руководство Татарского лесхоза задолжало более 500 тысяч рублей своим частным поставщикам, предприниматели получили деньги только после вмешательства надзорного органа, следует из сообщения прокуратуры Новосибирской области.

В Новосибирской области государственный «Татарский лесхоз» выплатил более полумиллиона рублей своим поставщикам лишь после вмешательства региональной прокуратуры. Сотрудники надзорного органа проводили в районе проверку соблюдения прав частных предпринимателей.

Оказалось, что несколько фирм не могли получить от лесхоза деньги за ранее поставленный товар.

После этого директору «Татарского лесхоза» было внесено представление. Кроме того, его накажут по административной статье за нарушение срока оплаты работ по договору с частными предпринимателями.

В настоящий момент долги перед предпринимателями полностью погашены, рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Новосибирская область#Прокуратура#Проверка#Долги#Татарский лесхоз
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