Новосибирцам в преддверии заморозков напомнили о правилах и сроках посадки картофеля

Точных дат высадки семенной картошки в землю не существует, ведь все зависит от интенсивности прогревания почвы. Известно, что температура земли должна быть хотя бы +7 градусов. Чаще всего это происходит в третьей декаде мая, когда среднесуточная температура воздуха стабилизируется. При этом синоптики сообщили, что в ночь на 31 мая температура воздуха опустится до +1.