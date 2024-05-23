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Новосибирцам в преддверии заморозков напомнили о правилах посадки картофеля

Новосибирцам в преддверии заморозков напомнили о правилах и сроках посадки картофеля

23 мая 2024, 07:56
Фото: 1MI

Новосибирцам в преддверии заморозков напомнили о правилах посадки картофеля

В Новосибирской области из-за особенностей климата при выращивании картофеля стоит учесть некоторые тонкости, утверждают опытные огородники.

Новосибирская область находится не на самом комфортном месте на климатической карте, и это приходится учитывать даже при посадке такого обыденного овоща как картофель. Казалось бы, сотни лет культивирования этого популярного овоща в Сибири не должны оставить никаких вопросов, однако местным огородникам стоит учесть некоторые важные нюансы.

Точных дат высадки семенной картошки в землю не существует, ведь все зависит от интенсивности прогревания почвы. Известно, что температура земли должна быть хотя бы +7 градусов. Чаще всего это происходит в третьей декаде мая, когда среднесуточная температура воздуха стабилизируется. При этом синоптики сообщили, что в ночь на 31 мая температура воздуха опустится до +1.

В холодную землю высаживать картофель смысла нет: клубни с проклюнувшимися ранее ростками будут просто лежать, пока почва не станет теплее. Еще хуже, если в этот момент начнутся дожди. Для того, чтобы посадочный материал начал гнить, достаточно одного короткого, но обильного ливня, который случился в Новосибирске в понедельник, 20 мая.

Пораженные грибком клубни хорошего урожая не дадут. Но и упустить момент, когда земля еще напитана весенней талой водой, тоже не рекомендуется. Активное солнце довольно быстро избавит землю от влаги, что помешает картофелю развиваться.

Не забывайте также ответственно подойти к выбору посадочного материала: если вы садите картофель первый раз и у вас нет своего запаса семенных овощей, обратите внимания на сорта и гибриды, устойчивые к переменчивой сибирской погоде.

Некоторые садоводы утверждают, что картофель нужно обязательно садить на убывающую Луну. В мае это выпадает на период с 25 и до 31 число. В следующем месяце Луна будет уменьшаться с 4 и до 5 июня.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Новосибирская область#Земля#Картофель#Урожай#Посадка#Почва#Посадочный материал
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