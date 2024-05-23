Новый футбольный стадион построят в Новосибирске: решение принято

Ранее неоднократно звучали заявления о том, что спортивный объект морально устарел и нуждается в капитальной реконструкции. О планах строительства нового стадиона Эдуард Таран начал говорить в районе 2010 года. А в 2016 году даже был представлен эскизный проект нового спортивного комплекса вместимостью более 15 тысяч зрителей. Там же должен был располагаться офис футбольного клуба (тогда он носил название «Сибирь») и детско-юношеская спортивная школа. Строительство спорткомплекса в ценах 2016 года оценивалось в размере 800 млн рублей, разместить его предполагалось на земельном участке площадью немногим более 13 гектаров в районе существующего сегодня пересечения Красного проспекта и улицы Георгия Колонды.