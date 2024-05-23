Новый футбольный стадион построят в Новосибирске: решение принято

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
Modified Сегодня, 06:51
Updated Сегодня, 06:51
В ходе внеочередной конференции Новосибирской областной федерации футбола ее президент, глава холдинга РАТМ Эдуард Таран заявил, что обсуждение строительства нового спортивного объекта вышло на финишную прямую.
«Одна из важнейших задач федерации — строительство нового футбольного стадиона в Новосибирске. В настоящее время проведены переговоры со всеми заинтересованными сторонами, определен финансовый партнер и подбирается подрядчик строительства арены», — сообщил Таран.
По словам бизнесмена, обсуждалось шесть вариантов размещения стадиона, но в итоге остановились на месте рядом с новым ледовым дворцом спорта на левом берегу Оби. Эта площадка, подчеркнул Эдуард Таран, лучшим образом подходит с точки зрения транспортной доступности и наличия другой спортивной инфраструктуры.
Несколько месяцев назад гендиректор футбольного клуба «Новосибирск» Алексей Толоконский говорил, что возможность строительства стадиона около «Сибирь-Арены» рассматривается, но никаких конкретных решений нет.
Сейчас базой ФК «Новосибирск» служит стадион «Спартак», построенный в 1927 году. Он имеет категорию 2B, что позволяет, проводить на домашнем стадионе матчи в рамках соревнований РФС и международные игры за исключением финальных стадий. В 2021 году на игровом поле заменили покрытие на искусственную траву производства российской компании Bamard, на это потрачено около 20 млн рублей. 56,34% акций ОАО «Стадион „Спартак“ принадлежат АО РАТМ-Холдинг, 43,66% находятся в муниципальной собственности.
Ранее неоднократно звучали заявления о том, что спортивный объект морально устарел и нуждается в капитальной реконструкции. О планах строительства нового стадиона Эдуард Таран начал говорить в районе 2010 года. А в 2016 году даже был представлен эскизный проект нового спортивного комплекса вместимостью более 15 тысяч зрителей. Там же должен был располагаться офис футбольного клуба (тогда он носил название «Сибирь») и детско-юношеская спортивная школа. Строительство спорткомплекса в ценах 2016 года оценивалось в размере 800 млн рублей, разместить его предполагалось на земельном участке площадью немногим более 13 гектаров в районе существующего сегодня пересечения Красного проспекта и улицы Георгия Колонды.
Однако проект так и не был реализован. Холдинг РАТМ не готов был взять финансирование строительства полностью на себя, а о государственном софинансировании договориться не удалось.
Некоторые наблюдатели высказывались о том, что РАТМ был заинтересован в возведении нового стадиона, чтобы после попытаться добиться изменения категории земельного участка под «Спартаком» на статус, разрешающий жилую и бизнес-застройку. Хотя напрямую об этом глава холдинга никогда не высказывался.
«На территории площадью семь гектаров в самом центре Новосибирска должны быть реализованы общественно значимые проекты, формирующие комфортную городскую среду. Что конкретно появится в этом периметре после того, как введут в эксплуатацию новые стадионы, решат горожане в диалоге с властью и архитекторами. И это предмет серьезной дискуссии», — говорил Таран о будущем стадиона «Спартак» в интервью журналу «Эксперт Сибирь» в 2016 году. В этой беседе, к слову, речь шла о гипотетическом строительстве сразу двух новых стадионов.
В последний раз разговоры о возможной застройке территории «Спартака» активизировались в мае 2022 года, когда в ходе заседания комиссии горсовета по контролю за деятельностью органов исполнительной власти начальник департамента земельных и имущественных отношений мэрии Георгий Жигульский сообщил о возможной продаже муниципального пакета акций стадиона. Чиновник подчеркнул, что содержание стадиона обходится городскому бюджету достаточно дорого. Еще в 2019 году муниципалитет пытался передать свою долю в областную собственность, но совершить эту сделку не удалось.
Депутаты предположили, что приватизация «Спартака» — первый шаг к новому строительству в центре города и высказались категорически против планов продажи акций. Подозрения усилились после того, как РАТМ в конце 2022 года инициировал досрочную отставку директора стадиона. Однако занимавший тогда пост мэра Новосибирска Анатолий Локоть назвал кадровые перемены «техническими» и заявил, что строительство на месте спортивного объекта исключено.
Под руководством нового директора, который стал бывший вице-мэр Анатолий Корнилов, дела стадиона внезапно пошли плохо. Из данных бухгалтерского отчета, который изучил корреспондент Atas.Info, следует, что 2023 год компания завершила с чистым убытком более 56 млн рублей. Это почти в 10 раз больше, чем годом ранее.
В департаменте земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска не смогли ответить на вопрос редакции о причинах резкого ухудшения экономических показателей ОАО «Стадион „Спартак“. Однако подчеркнули, что в ближайшее время продажа акций убыточной компании не планируется — в плане приватизации на 2024 год бумаги не значатся.