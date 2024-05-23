«Парад планет» выстроится в небе над Новосибирском

Posted Сегодня, 02:40
Published Сегодня, 02:40
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Updated Сегодня, 02:42
Горожане смогут увидеть так называемый «Парад планет». Это когда все планеты Солнечной системы встают в одну линию.
Смотреть за тем, как Солнце, Венера, Юпитер, Меркурий, Уран, Марс, Нептун и Сатурн выстроятся в одну сторону, можно ночью 3 июня. Лучший обзор будет через бинокль.
Также в планетарии сообщили, что это явление не будет последним. Есть шанс увидеть его снова 28 августа.
Напомним, ранее мы составили календарь магнитных бурь в мае. В последние дни весеннего месяца обстановка будет не стабильной.