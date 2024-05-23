atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:40

Published Сегодня, 02:40

Modified Сегодня, 02:42

Updated Сегодня, 02:42

Редкое и необычное явление увидят новосибирцы

«Парад планет» выстроится в небе над Новосибирском

23 мая 2024, 02:40
Фото: Изображение Midjourney
Редкое и необычное явление увидят новосибирцы
Новосибирцы смогут наблюдать за необычным явлением, которое получило название «Парад планет», сообщили в Большом планетарии.

Горожане смогут увидеть так называемый «Парад планет». Это когда все планеты Солнечной системы встают в одну линию.

Смотреть за тем, как Солнце, Венера, Юпитер, Меркурий, Уран, Марс, Нептун и Сатурн выстроятся в одну сторону, можно ночью 3 июня. Лучший обзор будет через бинокль.

Также в планетарии сообщили, что это явление не будет последним. Есть шанс увидеть его снова 28 августа.

Напомним, ранее мы составили календарь магнитных бурь в мае. В последние дни весеннего месяца обстановка будет не стабильной.

Магнитные бури в мае 2024: ад для метеозависимых новосибирцев
Узнать подробнее
Читайте также:
Америку накрыло черным пятном: фото показал планетарий НовосибирскаСеверное сияние увидели новосибирцы из-за магнитной буриГерой России из Новосибирска Кикина мечтает выйти в открытый космос
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Астрономическое явление#Солнце#Явление#Планетарий#Планета
Подпишитесь
Топ-5 самых рыбных озер Новосибирской области
Вчера, 07:19
Новосибирцы перестали рассчитывать на власть и начали копить деньги на старость
Вчера, 08:11
Водить электросамокаты попытаются научить жителей Новосибирска
Вчера, 07:17
Экс-помощника депутата Заксобрания приговорили к колонии за педофилию
Вчера, 06:50
Это будет пекло: синоптики пообещали жару до +36 в Новосибирске
21 мая, 11:42
К 14 годам колонии приговорили за госизмену ученого Маслова из Новосибирска
21 мая, 11:09
"