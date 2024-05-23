Появление детской площадки у Монумента Славы возмутило жителей Новосибирска

Затем почему-то было решено и вовсе снести площадку. В мэрии в ответ на возмущение новосибирцев, называвших данное место «любимым среди детей», заявили, что на восстановление горок и лестниц необходимо более четырех миллионов рублей, но таких денег в городском бюджете попросту нет.