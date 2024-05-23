Появление детской площадки у Монумента Славы возмутило жителей Новосибирска

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
В Новосибирске разгорается очередной конфликт: на этот раз жители спорят, нужно ли снова строить детскую игровую площадку рядом с Монументом Славы в Ленинском районе.
Сообщение о грядущем восстановлении площадки распространила мэрия 21 мая. Известно, что дети из близлежащего микрорайона лишились места для игр в июне 2023 года.
Дело в том, что игровая площадка, построенная в 2019 году одной из благотворительных организаций, не соответствовала требованиям ГОСТ. После проверки Горзеленхоз (именно в его ведении находилась площадка) получил предписание демонтировать некоторые аттракционы.
Затем почему-то было решено и вовсе снести площадку. В мэрии в ответ на возмущение новосибирцев, называвших данное место «любимым среди детей», заявили, что на восстановление горок и лестниц необходимо более четырех миллионов рублей, но таких денег в городском бюджете попросту нет.
Теперь же, когда средства нашлись, неожиданно о своем несогласии заявили противники детских развлечений в непосредственной близости от святого для многих места.
«Какая ещё детская площадка на Монументе Славы? Вы с ума сошли? У Вечного огня? Ничего планировщики не перепутали? Визг, писк, гам, мусор будут рядом со стелами с именами погибших героев? Дворы от аварийных кленов, вырытых погребов и самоволок-парковок освободите и будут вам детские площадки», — прокомментировал ситуацию один из подписчиков телеграм-канала Atas.info.
Возмущение новосибирцев понять можно: уже долгое время городские власти не обращают внимания на жалобы горожан на работающее буквально в 150 метрах от Вечного огня кафе «Анталия», распространяющее вокруг запах шашлыков и привлекающее громкой музыкой любителей весело провести время.
Но по мнению председателя новосибирского отделения Союза Отцов Сергея Майорова, никакого диссонанса в нахождении детской площадки возле Монумента Славы нет.
«Такое мнение новосибирцев, конечно, имеет право на существование, но все-таки детская площадка там никому не навредит. В парке у Монумента всегда много родителей с детьми, и такое место наоборот, могло бы стать центром притяжения для горожан. И не стоит бояться, что дети будут шуметь — это жизнь», — считает активист.
Общественник рассказал Atas.info, что было бы неплохо, если бы мэрия новую детскую площадку сделала тематической — на военную тематику.
«Мы же постоянно видим, с каким интересом дети разглядывают всевозможную военную технику. Думаю, что построенный по особому проекту игровой городок пошел бы только на пользу. Совет Отцов был бы только „за“», — подчеркнул Майоров.