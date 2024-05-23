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Где в Новосибирске продают самые дорогие коттеджи

Приятная аура и роскошные дизайны: топ-5 дорогих коттеджей Новосибирска

23 мая 2024, 13:10
Фото: 1MI
Где в Новосибирске продают самые дорогие коттеджи

Топ-5 самых роскошных коттеджей, выставленных на продажу в Новосибирске

Atas.info составил подборку самых дорогих коттеджей, которые продают в Новосибирске — чем привлекают будущих жильцов?

Дом с благоприятной аурой

В Заельцовском районе продают коттедж в рекреационной зоне Заельцовского парка. Всего этажей в доме три. Общая площадь жилья — 500 квадратов, а участка — 20 соток. До центра города — 6 километров. На территории растут деревья многолетние, сосны, ели, кедры, ивы. Там есть пруд с камышами и кувшинками. Как пишет продавец, этот дом построен с душой и «очень благоприятной аурой». Коттедж станет идеальным для большой семьи. Внутри продуманный дизайн до мелочей, также есть сауна и бассейн.

  • Цена — 166 млн рублей.
Дом стоит 160 млнДом стоит 160 млн
Дом стоит 160 млнДом стоит 160 млн
Дом стоит 160 млнДом стоит 160 млн
Дом стоит 160 млнДом стоит 160 млн
Дом стоит 160 млнДом стоит 160 млн
Дом стоит 160 млнДом стоит 160 млн
Дом стоит 160 млн
Фото: novosibirsk.n1.ru

Резиденция в неоклассике

В ДНТ «Удача» выставлен на продажу коттедж в неоклассическом стиле, проект которого разрабатывал известный архитектор. В доме три этажа. Общая площадь — 1213 квадратов, а участка — 30 кв.

Загородной дом премиум-класса расположен в Заельцовском бору. Он подойдет для тех, кто любит покой и уединение с природой. Сам коттедж построен из кирпича, у него крыша выложена черепицей.

«Автоматические двери, ворота, система полива, каскадный пруд, идеальные газоны, уличное освещение и просторная терраса на заднем дворе не оставят вас равнодушным», — говорится в объявлении.
  • Цена — 135 тысяч рублей.
Дом стоит 130 млнДом стоит 130 млн
Дом стоит 130 млнДом стоит 130 млн
Дом стоит 130 млнДом стоит 130 млн
Дом стоит 130 млнДом стоит 130 млн
Дом стоит 130 млнДом стоит 130 млн
Дом стоит 130 млнДом стоит 130 млн
Дом стоит 130 млн
Фото: novosibirsk.n1.ru

Коттедж в современном стиле на берегу

В Бердске продают коттедж в современном дизайне. Весь дом сделан из европейских материалов, а мебель внутри только брендовая. Такие коттеджи действительно привлекательны для потенциальных жильцов. В точно таких же домах, например, снимаются турецкие сериалы (речь идет про дизайн). Общая площадь дома — 1082 квадратов, а участка — 18 соток. Имеется и гараж на четыре автомобиля. Из гаража есть технический лифт, который ведет в дом. Само жилье расположено на берегу Бердского залива.

  • Цена — 120 млн рублей.
Цена дома — 120 млнЦена дома — 120 млн
Цена дома — 120 млнЦена дома — 120 млн
Цена дома — 120 млнЦена дома — 120 млн
Цена дома — 120 млнЦена дома — 120 млн
Цена дома — 120 млнЦена дома — 120 млн
Цена дома — 120 млнЦена дома — 120 млн
Цена дома — 120 млнЦена дома — 120 млн
Цена дома — 120 млн
Фото: novosibirsk.n1.ru

Коттедж с огромным бассейном

Коттедж на Дачном шоссе продают в Ельцовке. Его площадь — 490 квадратных метров, а участка — 29 соток. Окружают дом — вековые сосны. На территории есть и гостевой дом. В нем расположен бассейн, сауна и кинотеатр, где можно принимать гостей. Кроме того, для будущих жильцов есть зона барбекю и большой гараж, куда войдут две машины. Имеется и небольшой домик для охраны. Всего этажей в доме — 3. Внутри есть библиотека, камин, столовая, спальни, ванная. До города — всего 20 минут, даже с пробками. Вблизи протекает река Обь, а дорога ведет мимо Заельцовского бора.

  • Цена — 119 млн рублей.
Коттедж отдают за 119 млнКоттедж отдают за 119 млн
Коттедж отдают за 119 млн
Фото: novosibirsk.n1.ru

Коттедж в стиле «Классическая Италия»

В Заельцовском районе выставили на продажу роскошный коттедж в белых тонах. Его проект разрабатывал архитектор в стиле «Классическая Италия». Площадь такого дома — 872 квадрата, а участка — 10 соток. Построили его в 2017 году. Расположено жилище в 15-ти минутах езды до центра. У коттеджа три этажа, последний из которых подвальный. Там есть бильярдный стол, тренажерный зал, кинозал. В строительстве использовались только импортные материалы, в том числе из Италии и Испании.

  • Цена дома — 110 млн рублей.
Просят за такой дом 110 млнПросят за такой дом 110 млн
Просят за такой дом 110 млнПросят за такой дом 110 млн
Просят за такой дом 110 млнПросят за такой дом 110 млн
Просят за такой дом 110 млнПросят за такой дом 110 млн
Просят за такой дом 110 млнПросят за такой дом 110 млн
Просят за такой дом 110 млнПросят за такой дом 110 млн
Просят за такой дом 110 млнПросят за такой дом 110 млн
Просят за такой дом 110 млнПросят за такой дом 110 млн
Просят за такой дом 110 млн
Фото: novosibirsk.n1.ru
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Продажа#Недвижимость#Дом#Жилье#Коттедж#Все материалы авторов
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