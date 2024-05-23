Приятная аура и роскошные дизайны: топ-5 дорогих коттеджей Новосибирска

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
В Заельцовском районе продают коттедж в рекреационной зоне Заельцовского парка. Всего этажей в доме три. Общая площадь жилья — 500 квадратов, а участка — 20 соток. До центра города — 6 километров. На территории растут деревья многолетние, сосны, ели, кедры, ивы. Там есть пруд с камышами и кувшинками. Как пишет продавец, этот дом построен с душой и «очень благоприятной аурой». Коттедж станет идеальным для большой семьи. Внутри продуманный дизайн до мелочей, также есть сауна и бассейн.
В ДНТ «Удача» выставлен на продажу коттедж в неоклассическом стиле, проект которого разрабатывал известный архитектор. В доме три этажа. Общая площадь — 1213 квадратов, а участка — 30 кв.
Загородной дом премиум-класса расположен в Заельцовском бору. Он подойдет для тех, кто любит покой и уединение с природой. Сам коттедж построен из кирпича, у него крыша выложена черепицей.
«Автоматические двери, ворота, система полива, каскадный пруд, идеальные газоны, уличное освещение и просторная терраса на заднем дворе не оставят вас равнодушным», — говорится в объявлении.
В Бердске продают коттедж в современном дизайне. Весь дом сделан из европейских материалов, а мебель внутри только брендовая. Такие коттеджи действительно привлекательны для потенциальных жильцов. В точно таких же домах, например, снимаются турецкие сериалы (речь идет про дизайн). Общая площадь дома — 1082 квадратов, а участка — 18 соток. Имеется и гараж на четыре автомобиля. Из гаража есть технический лифт, который ведет в дом. Само жилье расположено на берегу Бердского залива.
Коттедж на Дачном шоссе продают в Ельцовке. Его площадь — 490 квадратных метров, а участка — 29 соток. Окружают дом — вековые сосны. На территории есть и гостевой дом. В нем расположен бассейн, сауна и кинотеатр, где можно принимать гостей. Кроме того, для будущих жильцов есть зона барбекю и большой гараж, куда войдут две машины. Имеется и небольшой домик для охраны. Всего этажей в доме — 3. Внутри есть библиотека, камин, столовая, спальни, ванная. До города — всего 20 минут, даже с пробками. Вблизи протекает река Обь, а дорога ведет мимо Заельцовского бора.
В Заельцовском районе выставили на продажу роскошный коттедж в белых тонах. Его проект разрабатывал архитектор в стиле «Классическая Италия». Площадь такого дома — 872 квадрата, а участка — 10 соток. Построили его в 2017 году. Расположено жилище в 15-ти минутах езды до центра. У коттеджа три этажа, последний из которых подвальный. Там есть бильярдный стол, тренажерный зал, кинозал. В строительстве использовались только импортные материалы, в том числе из Италии и Испании.