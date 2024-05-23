Приятная аура и роскошные дизайны: топ-5 дорогих коттеджей Новосибирска

Коттедж на Дачном шоссе продают в Ельцовке. Его площадь — 490 квадратных метров, а участка — 29 соток. Окружают дом — вековые сосны. На территории есть и гостевой дом. В нем расположен бассейн, сауна и кинотеатр, где можно принимать гостей. Кроме того, для будущих жильцов есть зона барбекю и большой гараж, куда войдут две машины. Имеется и небольшой домик для охраны. Всего этажей в доме — 3. Внутри есть библиотека, камин, столовая, спальни, ванная. До города — всего 20 минут, даже с пробками. Вблизи протекает река Обь, а дорога ведет мимо Заельцовского бора.