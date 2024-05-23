Районы с отсутствующими ливневками перечислили в мэрии Новосибирска

В Новосибирске почти полностью нет ливневой канализации на некоторых улицах Первомайского, Советского и Ленинского районов По сообщению пресс-центра мэрии, этой части дорожной инфраструктуры не имеется на проезжей части улиц Твардовского и Одоевского, в окрестностях микрорайона ОбьГЭС и улицы Связистов.