Районы с отсутствующими ливневками перечислили в мэрии Новосибирска

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В Новосибирске почти полностью нет ливневой канализации на некоторых улицах Первомайского, Советского и Ленинского районов По сообщению пресс-центра мэрии, этой части дорожной инфраструктуры не имеется на проезжей части улиц Твардовского и Одоевского, в окрестностях микрорайона ОбьГЭС и улицы Связистов.
Кроме того, ливневок нет на Горском жилмассиве, на улице Выставочной и в микрорайоне на улице Палласа.
Напомним, после сильного ливня и потопа на улицах столицы Сибири 20 мая, областная прокуратура инициировала проведение проверки.
Всего муниципалитету принадлежит чуть более 400 километров ливневой канализации. Еще 200 километров находятся на балансе у различных ведомств Новосибирска.
В мэрии добавили, что в бюджетах Новосибирска и области на 2024 и следующие два года расходов на ремонт и обустройство ливневой канализации не закладывалось, пишет РБК-Новосибирск.