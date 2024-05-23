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Районы с отсутствующими ливневками перечислили в мэрии Новосибирска

Районы с отсутствующими ливневками перечислили в мэрии Новосибирска

23 мая 2024, 02:46
Фото: 1MI
В некоторых районах Новосибирска практически отсутствует ливневая канализация, но ее строительство не предусмотрено, следует из сообщения мэрии.

В Новосибирске почти полностью нет ливневой канализации на некоторых улицах Первомайского, Советского и Ленинского районов По сообщению пресс-центра мэрии, этой части дорожной инфраструктуры не имеется на проезжей части улиц Твардовского и Одоевского, в окрестностях микрорайона ОбьГЭС и улицы Связистов.

Кроме того, ливневок нет на Горском жилмассиве, на улице Выставочной и в микрорайоне на улице Палласа.

Напомним, после сильного ливня и потопа на улицах столицы Сибири 20 мая, областная прокуратура инициировала проведение проверки.

Всего муниципалитету принадлежит чуть более 400 километров ливневой канализации. Еще 200 километров находятся на балансе у различных ведомств Новосибирска.

В мэрии добавили, что в бюджетах Новосибирска и области на 2024 и следующие два года расходов на ремонт и обустройство ливневой канализации не закладывалось, пишет РБК-Новосибирск.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Новосибирск#Потоп#Проверка#Инфраструктура#Ливневая канализация
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