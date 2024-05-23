Сморчки ведрами собирают новосибирцы — называем самые грибные места

Вот такой богатый улов был в Черепановском районе. Сморчков собрали не больше не меньше, чем шесть ведер и целую корзину. Как рассказали сибиряки, через несколько часов сбора, грибы сами начали «прыгать к ним в руки», так как и взгляд приловчился и погода сопутствовала. Новосибирцы пишут комплименты по поводу улова: