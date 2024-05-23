Сморчки ведрами собирают новосибирцы — называем самые грибные места

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Новосибирцы весь май собирают большое количество грибов. В основном, пока это сморчки. Однако этого вида грибов нынче хватает сполна. За ним охотятся, его ищут, а улов с удовольствием публикуют сибиряки в ВК-группе «Грибы и грибные места форум 2024».
Вот такой богатый улов был в Черепановском районе. Сморчков собрали не больше не меньше, чем шесть ведер и целую корзину. Как рассказали сибиряки, через несколько часов сбора, грибы сами начали «прыгать к ним в руки», так как и взгляд приловчился и погода сопутствовала. Новосибирцы пишут комплименты по поводу улова:
«Я в шоке. Мега улов! Мега весна. Браво! Бомба! Крутые фотографии, Крутые грибники»;
«Вот это да! Молодцы, столько сморчков»;
«Прям урожайный год на эти грибочки, столько много сразу в одном месте растёт. А вы как всегда молодцы!».
Караканский бор тоже богат на грибы. Новосибирцы находят там строчки. Многие путают строчки и сморчки, не зная различий. Перед употреблением эти грибы нужно обработать, а сморчки этого не требуют.
«Набрал 20 литров. Среди строчков сиротинкой стоял один сморчок. Всё выложил сушить», — пишет грибник.
«Добрый вечер!!! Да, уж не густо со сморчками, но строчков зато расплодилось. Я не знаю гигантский или обыкновенный, но по цвету тёмному похож на обыкновенного», — комментирует один из грибников.
Любители тихой охоты редко называют места, где им удалось найти грибы. Вот, например, сибирячка собрала урожай и назвала его «сморчковым дебютом».
«Поздравляю, да у вас дебют ещё как состоялся!!! Сдаётся мне, что у вас тут два вида сморчковых, супер», — восхищается комментатор.
А вот еще фото и видео из леса Черепановского района с богатым уловом.
В новосибирском Академгородке тоже можно найти сморчки. Грибники делятся, что найти урожай можно за конечной остановкой на улице Жемчужной.
«Хороши леса академовские, можно ходить по грибы, по ягоды, за папоротником, на лося»;
«Шикарные грибочки Сморчки Конические, мои поздравления!», — радуются улову сибиряки.
Еще один богатый улов в Искитимском районе.
«Сморчковая шапочка отходит окончательно, только и видно стоят солдатики подсохшие. Пришлось проехать по нескольким местам, это надо было постараться, чтобы найти влажный участок леса», — объясняет грибник.
«По такой погоде, как нынче, я даже не удивлюсь, если уже в конце мая появятся подберезовики и свинушки. Дожди каждый день и тепло», — рассуждают подписчики.