Стало известно, какие улицы перекроют из-за Крестного хода в Новосибирске

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В Новосибирске в воскресенье, в День славянской письменности и культуры на несколько часов перекроют дороги в центре города. В честь праздника по улицам Советской, Гоголя и по Красному проспекту пройдет Крестный ход, сообщает пресс-центр мэрии.
Шествие стартует в полдень от Вознесенского собора и завершится у часовни напротив «Дома под строкой», оно продлится 40 минут. После этого у сооружения начнется молебен, он продлится приблизительно до часа дня.
Попасть к Вознесенскому кафедральному собору перед Крестным ходом можно будет минуя специально организованные контрольно-пропускные пункты.
С полным списком автомобильных дорог, которые будут перекрыты для удобства участников шествия, можно ознакомиться здесь.
Водителей просят для объезда пользоваться другими дорогами.