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Стало известно, какие улицы перекроют из-за Крестного хода в Новосибирске

Стало известно, какие улицы перекроют из-за Крестного хода в Новосибирске

23 мая 2024, 06:00
Фото: 1MI
В центре Новосибирска в День славянской письменности и культуры из-за Крестного хода перекроют дороги, следует из сообщения мэрии.

В Новосибирске в воскресенье, в День славянской письменности и культуры на несколько часов перекроют дороги в центре города. В честь праздника по улицам Советской, Гоголя и по Красному проспекту пройдет Крестный ход, сообщает пресс-центр мэрии.

Шествие стартует в полдень от Вознесенского собора и завершится у часовни напротив «Дома под строкой», оно продлится 40 минут. После этого у сооружения начнется молебен, он продлится приблизительно до часа дня.

Попасть к Вознесенскому кафедральному собору перед Крестным ходом можно будет минуя специально организованные контрольно-пропускные пункты.

С полным списком автомобильных дорог, которые будут перекрыты для удобства участников шествия, можно ознакомиться здесь.

Водителей просят для объезда пользоваться другими дорогами.

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#Юрий Фомиченко#Мэрия#Шествие#Крестной ход#День славянской письменности и культуры
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