Сторонников террористов нашли на стройке и общепите Новосибирской области

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
УФСБ России по Новосибирской области пресечена противоправная деятельность группы сторонников.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории Новосибирска задержаны трое граждан иностранного государства, неоднократно осуществлявшие переводы денежных средств за границу участникам террористической организации. Общая сумма переводов составила свыше 40 тысяч рублей. Мигранты находились на территории России незаконно, трудились рабочими на стройке и в сфере общественного питания.
В отношении троих граждан страны ближнего зарубежья принято решение об их выдворении за пределы России и передаче спецслужбам иностранного государства для дальнейшей проверки и принятия процессуального решения о привлечении их к уголовной ответственности за причастность к финансированию терроризма.
Также на территориях садоводческих товариществ выявлены трудившиеся на стройках иностранцы, находившиеся в нашей страны нелегально. После проведения проверочных мероприятий они также будут выдворены с территории России.
*Организация признана в России террористической, деятельность запрещена.