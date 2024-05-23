Сторонников террористов нашли на стройке и общепите Новосибирской области

В отношении троих граждан страны ближнего зарубежья принято решение об их выдворении за пределы России и передаче спецслужбам иностранного государства для дальнейшей проверки и принятия процессуального решения о привлечении их к уголовной ответственности за причастность к финансированию терроризма.