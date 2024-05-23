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Сторонников террористов нашли на стройке и общепите Новосибирской области

Сторонников террористов нашли на стройке и общепите Новосибирской области

23 мая 2024, 07:13
Фото: УФСБ России по Новосибирской области
Сотрудники ФСБ обнаружили в регионе пособников запрещенной в России международной террористической организации «Исламское Государство — Вилаят Хорасан»*, причастных к финансированию терроризма.

УФСБ России по Новосибирской области пресечена противоправная деятельность группы сторонников.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории Новосибирска задержаны трое граждан иностранного государства, неоднократно осуществлявшие переводы денежных средств за границу участникам террористической организации. Общая сумма переводов составила свыше 40 тысяч рублей. Мигранты находились на территории России незаконно, трудились рабочими на стройке и в сфере общественного питания.

В отношении троих граждан страны ближнего зарубежья принято решение об их выдворении за пределы России и передаче спецслужбам иностранного государства для дальнейшей проверки и принятия процессуального решения о привлечении их к уголовной ответственности за причастность к финансированию терроризма.

Также на территориях садоводческих товариществ выявлены трудившиеся на стройках иностранцы, находившиеся в нашей страны нелегально. После проведения проверочных мероприятий они также будут выдворены с территории России.

Фото: УФСБ России по Новосибирской области

*Организация признана в России террористической, деятельность запрещена.

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#Алёна Рогонова#Происшествия#Новосибирск#Мигранты#ФСБ#Терроризм
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