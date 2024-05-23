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Published Сегодня, 09:58

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Губернатор региона Андрей Травников встретился с Борисом Грызловым — чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Беларусь

Травников возглавил делегацию на Днях культуры Новосибирской области в Белоруссии

23 мая 2024, 09:58
Фото: правительство Новосибирской области
Губернатор региона Андрей Травников встретился с Борисом Грызловым — чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Беларусь
В ходе рабочей поездки Андрей Травников встретился в посольстве России в Белоруссии с Борисом Грызловым — чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Беларусь, сообщает пресс-служба правительства области.

Губернатор поблагодарил господина посла за помощь в организации богатой на мероприятия программы поездки новосибирской делегации.

«Мы выполняем те договоренности, которые были достигнуты в октябре прошлого года. Это было предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко — о проведении взаимных дней культуры, поэтому, после наших мероприятий здесь, в сентябре этого года пройдут Дни культуры Республики Беларусь в Новосибирской области. Мы свою программу постарались максимально насытить, чтобы представить белорусам всё многообразие культуры Новосибирской области. Спасибо белорусской стороне за то, что нам предоставили разные площадки, в том числе уличные — постараемся всесторонне порадовать жителей Республики», — заверил Андрей Травников.

Властями региона в рамках Дней культуры Новосибирской области в Республике Беларусь в Минске и других городах Белоруссии организованы выставки новосибирских музеев и галерей, мероприятия наших театров, оркестров, музыкальных коллективов и Новосибирского колледжа культуры и искусств.

Гастроли Государственного Сибирского русского народного хора пройдут в Белоруссии с 23 по 26 мая. Музыканты представят сразу две концертных программы.

«Приношение подвигу» — это благодарность и восхищение стойкостью белорусов и самоотверженностью сибиряков, участвовавших в боях за освобождение братского народа от немецко-фашистских захватчиков 80 лет назад.

Вторая программа — «Сибирская вольница» — будет представлена по многочисленным просьбам белорусских друзей. Это — своеобразный срез культурных традиций казаков Сибири, авторское осмысление процесса влияния традиционной культуры народов региона на формирование и развитие казачества.

Фото: правительство Новосибирской области

Дни культуры Новосибирской области в Республике Беларусь стали продолжением двусторонних договоренностей, достигнутых по итогам визита правительственной делегации во главе с премьер-министром Республики Беларусь Романом Головченко в Новосибирскую область в апреле 2023 года и визита делегации Новосибирской области в Республику Беларусь в октябре 2023-го. Тогда были подписаны протоколы поручений в гуманитарной сфере, в отрасли промышленной кооперации, организации ярмарок, модернизации парка общественного транспорта Новосибирска, в сфере ЖКХ, строительства, АПК, научного, медицинского, образовательного и культурного сотрудничества.

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#Алёна Рогонова#Культура#Новосибирск#Правительство#Беларусь#Андрей Травников#Правительство НСО
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