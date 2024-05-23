Травников возглавил делегацию на Днях культуры Новосибирской области в Белоруссии

Дни культуры Новосибирской области в Республике Беларусь стали продолжением двусторонних договоренностей, достигнутых по итогам визита правительственной делегации во главе с премьер-министром Республики Беларусь Романом Головченко в Новосибирскую область в апреле 2023 года и визита делегации Новосибирской области в Республику Беларусь в октябре 2023-го. Тогда были подписаны протоколы поручений в гуманитарной сфере, в отрасли промышленной кооперации, организации ярмарок, модернизации парка общественного транспорта Новосибирска, в сфере ЖКХ, строительства, АПК, научного, медицинского, образовательного и культурного сотрудничества.