В Алтайском крае стартует кампания против продажи ЭСДН и сигарет несовершеннолетним

На улицах, в общественном транспорте и подъездах жилых домов Алтайского края появятся баннеры и постеры, которые будут напоминать о запрете на продажу сигарет и ЭСДН. О нарушениях жители смогут сообщать через горячую линию по телефону 8-800-234-29-26 или на сайте спасибозаотказ.рф. Информация о кампании будет распространяться среди родителей в школах и молодежных учреждениях, а также на стендах образовательных учреждений и в родительских чатах.