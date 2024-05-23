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Последствия аварии

В ДТП с грузовиком под Новосибирском погиб водитель «Лады»

23 мая 2024, 05:39
Фото: 1MI, отдел пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирской области
Последствия аварии
Утром 23 мая в Мошковском районе Новосибирской области 38-летний мужчина за рулем ВАЗ-2112 врезался в припаркованный на обочине грузовик с полуприцепом MAN, рассказали в отделе пропаганды региональной Госавтоинспекции.

Дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом случилось на 73-м километре Северного обхода по направлению от поселка Мошково. Водитель легковушки отечественного производства скончался на месте до приезда скорой помощи.

Большегруз находился у правой обочины дороги. Обстоятельства и причины происшествия устанавливают.

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В мае женщина улетела с Мочищенского шоссе. Водитель не совладала с управлением, ее авто отбросило в кювет. Женщина получила травму головы, удар смягчила подушка безопасности.

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#Алёна Рогонова#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Смертельное ДТП
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