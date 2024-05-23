В ДТП с грузовиком под Новосибирском погиб водитель «Лады»

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
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Updated Сегодня, 05:41
Дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом случилось на 73-м километре Северного обхода по направлению от поселка Мошково. Водитель легковушки отечественного производства скончался на месте до приезда скорой помощи.
Большегруз находился у правой обочины дороги. Обстоятельства и причины происшествия устанавливают.
В мае женщина улетела с Мочищенского шоссе. Водитель не совладала с управлением, ее авто отбросило в кювет. Женщина получила травму головы, удар смягчила подушка безопасности.