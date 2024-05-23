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В Москве запретили строить квартиры, площадь которых менее 28 кв. м

В Москве запретили строить квартиры, площадь которых менее 28 кв. м

23 мая 2024, 08:55
Фото: Изображение Midjourney
Власти Москвы ввели новые правила, запрещающие застройщикам строить новые жилые комплексы с квартирами площадью менее 28 квадратных метров. Эксперты считают, что это решение повысит комфорт проживания жильцов, но негативно скажется на стоимости жилья.

Как сообщает newkhakasiya.online, новые ограничения распространяются также на двухкомнатные квартиры, минимальная площадь которых установлена в 44 квадратных метра (для однокомнатных — 28 квадратных метров). Соответствующее официальное уведомление было отправлено застройщикам Москомэкспертизой неделю назад.

Ранее выданные разрешения на строительство не подпадают под новые ограничения, даже если строительство объекта еще не началось. Мосгосстройнадзор будет контролировать соблюдение новых норм на всех этапах строительства жилой недвижимости.

По данным Единой системы жилищного строительства, в настоящее время в Москве находится в стадии строительства 32,4 тысячи квартир, из которых 10% имеют площадь менее 25 квадратных метров. Еще 38% квартир имеют площадь не более 45 квадратных метров, в их число входят и трехкомнатные квартиры.

Популярность малогабаритных квартир возросла после запуска программ льготного ипотечного кредитования. Застройщики увеличивали количество однокомнатных квартир и студий, сокращая площадь, чтобы увеличить стоимость квадратного метра и соответствовать кредитным лимитам.

Новые правила направлены на улучшение демографической ситуации, так как семье с детьми будет тесно в маленькой квартире. Однако люди выбирали такое жилье не из-за предпочтения к небольшим площадям, а из-за финансовых возможностей. Эксперты предполагают, что цены на недвижимость в Москве после введения новых правил будут увеличиваться.

#Общество
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