В Москве запретили строить квартиры, площадь которых менее 28 кв. м

Новые правила направлены на улучшение демографической ситуации, так как семье с детьми будет тесно в маленькой квартире. Однако люди выбирали такое жилье не из-за предпочтения к небольшим площадям, а из-за финансовых возможностей. Эксперты предполагают, что цены на недвижимость в Москве после введения новых правил будут увеличиваться.