Водитель и пассажир легковушки погибли в лобовом ДТП под Новосибирском

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
Дорожная авария с летальным исходом произошла в Чановском районе на 1063 км дороги Р-254 «Иртыш». Известно, что Renault шел по направлению в Омск, грузовой автомобиль — по встречному направлению.
В страшной аварии погибли 47-летний водитель легковушки, его 34-летний пассажир. 47-летняя женщина, сидевшая на пассажирском сиденье, получила травмы, находится в больнице.
Момент столкновения попал на видеорегистратор грузовика Volvo.
Также утром 23 мая «Лада» на полной скорости врезалась в стоящий грузовик с прицепом. Легковой автомобиль сильно смяло, водитель погиб. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, мужчина не дождался прибытия медиков.