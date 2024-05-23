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Авария произошла около 10 часов утра 23 мая

Водитель и пассажир легковушки погибли в лобовом ДТП под Новосибирском

23 мая 2024, 10:46
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области
Авария произошла около 10 часов утра 23 мая
Утром 23 мая автомобиль Renault Logan выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил лобовое столкновение с грузовиком Volvo, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Дорожная авария с летальным исходом произошла в Чановском районе на 1063 км дороги Р-254 «Иртыш». Известно, что Renault шел по направлению в Омск, грузовой автомобиль — по встречному направлению.

В страшной аварии погибли 47-летний водитель легковушки, его 34-летний пассажир. 47-летняя женщина, сидевшая на пассажирском сиденье, получила травмы, находится в больнице.

Момент столкновения попал на видеорегистратор грузовика Volvo.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области

Также утром 23 мая «Лада» на полной скорости врезалась в стоящий грузовик с прицепом. Легковой автомобиль сильно смяло, водитель погиб. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, мужчина не дождался прибытия медиков.

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