Что они творят: Новосибирск вновь накроют затяжные магнитные бури

Отметим, что чувствительные люди могут почувствовать в дни магнитных бурь недомогание. У некоторых обостряются хронические болезни, или же они могут почувствовать головную боль, тревожность и поймать апатию. В такие дни рекомендуется не заниматься активной деятельностью, а больше отдыхать.