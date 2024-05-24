Что они творят: Новосибирск вновь накроют затяжные магнитные бури

Posted Сегодня, 03:50
Published Сегодня, 03:50
Modified Сегодня, 03:52
Updated Сегодня, 03:52
По данным сайта ru-meteo, 24 мая геомагнитная обстановка неспокойная. Пик пришелся на 5-6 утра, когда колебания оценивали на 4 балла. В течение всего дня бурю оценивают на 3 балла, что является слабым показателем.
Однако активность на Солнце сохранится на несколько дней, до 27 мая. Самым сложным днем для метеозависимых людей станет именно этот день.
Отметим, что чувствительные люди могут почувствовать в дни магнитных бурь недомогание. У некоторых обостряются хронические болезни, или же они могут почувствовать головную боль, тревожность и поймать апатию. В такие дни рекомендуется не заниматься активной деятельностью, а больше отдыхать.