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Колебания оценивают как слабые

Что они творят: Новосибирск вновь накроют затяжные магнитные бури

24 мая 2024, 03:50
Фото: Изображение Midjourney
Колебания оценивают как слабые

Затяжные магнитные бури накроют Новосибирскую область

Метеозависимые новосибирцы вновь почувствуют магнитную бурю, которая продлится несколько дней, о чем свидетельствуют данные сервисов.

По данным сайта ru-meteo, 24 мая геомагнитная обстановка неспокойная. Пик пришелся на 5-6 утра, когда колебания оценивали на 4 балла. В течение всего дня бурю оценивают на 3 балла, что является слабым показателем.

Магнитная буря сегодняМагнитная буря сегодня
Магнитная буря сегодня
Фото: ru-meteo.com/

Однако активность на Солнце сохранится на несколько дней, до 27 мая. Самым сложным днем для метеозависимых людей станет именно этот день.

Магнитные бури за три дняМагнитные бури за три дня
Магнитные бури за три дня
Фото: ru-meteo.com/

Отметим, что чувствительные люди могут почувствовать в дни магнитных бурь недомогание. У некоторых обостряются хронические болезни, или же они могут почувствовать головную боль, тревожность и поймать апатию. В такие дни рекомендуется не заниматься активной деятельностью, а больше отдыхать.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Здоровье#Метеозависимые#Болезнь#Магнитная буря#Магнитосфера
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