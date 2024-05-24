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Елена Марченко

Директора новосибирского ДКЖ отправили на 2 месяца под домашний арест

24 мая 2024, 05:51
Фото: Управление судебного департамента Новосибирской области
Елена Марченко
Директора Дома культуры железнодорожников Елену Марченко отправили под домашний арест до 21 июля, передает Управление судебного департамента Новосибирской области.

Марченко обвиняют в получении взяток. По пунктам «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ предусмотрены максимальные санкции в виде лишения свободы от 7 до 12 лет.

Фото: Управление судебного департамента Новосибирской области

Следствие установило, что в течение пяти последних лет между ДКЖ и частной компанией действовала договоренность. Согласно ей, арендаторы при организации банкетов обязались пользоваться исключительно услугами навязанной компании. За свои услуги руководство Дома культуры получило минимум полмиллиона рублей.

Полмиллиона получил директор новосибирского ДКЖ — кто дал взятку?
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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Суд#Дом культуры железнодорожников
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