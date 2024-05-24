Директора новосибирского ДКЖ отправили на 2 месяца под домашний арест

Posted Сегодня, 05:51
Published Сегодня, 05:51
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Марченко обвиняют в получении взяток. По пунктам «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ предусмотрены максимальные санкции в виде лишения свободы от 7 до 12 лет.
Следствие установило, что в течение пяти последних лет между ДКЖ и частной компанией действовала договоренность. Согласно ей, арендаторы при организации банкетов обязались пользоваться исключительно услугами навязанной компании. За свои услуги руководство Дома культуры получило минимум полмиллиона рублей.