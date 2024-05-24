Директора новосибирского ДКЖ отправили на 2 месяца под домашний арест

Следствие установило, что в течение пяти последних лет между ДКЖ и частной компанией действовала договоренность. Согласно ей, арендаторы при организации банкетов обязались пользоваться исключительно услугами навязанной компании. За свои услуги руководство Дома культуры получило минимум полмиллиона рублей.