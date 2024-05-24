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Posted Сегодня, 12:05

Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

Вирус проник в Россию

FLiRT проник в Россию: почти две сотни россиян заразились «любовным вирусом»

24 мая 2024, 12:05
Фото: Изображение Midjourney
Вирус проник в Россию
В России зафиксированы более 170 случаев нового варианта коронавируса под названием FLiRT: всплеск заболеваемости ожидается этим штаммом летом.

Новый вариант коронавируса

Новым вариантом коронавируса болеют люди. Всего в числе зараженных 178 человек, такие данные приводит Роспотребнадзор. Преобладающим штаммом в России остается Омикрон, но в других странах наблюдается быстрое распространение ковида по новой линии KP.2. Штаммы группы FLiRT — это родственники доминирующего штамма JN.1, которые принадлежат семейству Omicron. Свое наименование штамм получил из-за названия мутаций в генетическом коде штаммов.

Вирус получил необычное названиеВирус получил необычное название
Вирус получил необычное название
Фото: Изображение Midjourney

Симптомы FLiRT

Вирус проявляется следующими симптомами: у человека бывает лихорадка, кашель, больное горло, слабость, головная и мышечная боль, а также потеря вкуса и обоняния. Специалисты рекомендуют соблюдать меры профилактики, такие как частое мытье рук, дезинфекция поверхностей и помещений, избегание контакта с больными людьми. При первых симптомах сразу же важна консультация с врачом.

 

Опасен ли FLiRT

Несмотря на распространение новых штаммов, эксперты оценивают опасность FLiRT для населения как низкую. Научные исследования показывают, что хотя эти штаммы являются заразными, они не вызывают серьезных последствий для здоровья организма. Однако вопрос об эффективности существующих вакцин остается открытым, сообщают «Новые Известия».

В мире также наблюдается распространение новых штаммов группы FLiRT. Они были выявлены в нескольких европейских странах, Израиле и других странах мира. Вероятно, это может привести к увеличению числа положительных тестов на коронавирус, хотя количество госпитализаций пока остается стабильным. Эксперты призывают продолжать вакцинацию и соблюдать меры предосторожности для снижения риска заражения и распространения вируса.

А что с заболеваемостью в Новосибирске?А что с заболеваемостью в Новосибирске?
А что с заболеваемостью в Новосибирске?
Фото: 1MI

Дошел ли «любовный вирус» до Новосибирска

В Новосибирской области присутствие «флирта» не фиксируют. А вот коронавирус по-прежнему да: за неделю им заболели 228 человек, а выздоровели 255. Статистика, говорят эксперты, стабильная. Как отметил в беседе с «Известиями» врач-инфекционист Андрей Поздняков, новый штамм опасений не вызывает. При этом вспышка заболеваемости по стране будет, но не такая большая, как с Омикроном. Как объяснил специалист, всплеск заболеваемости зависит от появления новых мутаций вируса, а также от иммунитета людей. С сезонностью это никак не связано. Важно отметить, что сейчас население не обязуют вакцинироваться, так как в этом нет необходимости. Заболеваемость находится под контролем, да и новую вакцину под каждый штамм придумывать не спешат.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Иммунитет#Россия#Ковид#Заболеваемость#Пандемия#Все материалы авторов#Омикрон
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