FLiRT проник в Россию: почти две сотни россиян заразились «любовным вирусом»

В Новосибирской области присутствие «флирта» не фиксируют. А вот коронавирус по-прежнему да: за неделю им заболели 228 человек, а выздоровели 255. Статистика, говорят эксперты, стабильная. Как отметил в беседе с «Известиями» врач-инфекционист Андрей Поздняков, новый штамм опасений не вызывает. При этом вспышка заболеваемости по стране будет, но не такая большая, как с Омикроном. Как объяснил специалист, всплеск заболеваемости зависит от появления новых мутаций вируса, а также от иммунитета людей. С сезонностью это никак не связано. Важно отметить, что сейчас население не обязуют вакцинироваться, так как в этом нет необходимости. Заболеваемость находится под контролем, да и новую вакцину под каждый штамм придумывать не спешат.