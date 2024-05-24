Фурри, квадробика и териантропия — почему дети носят хвосты и маски животных

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
Modified Сегодня, 08:59
Updated Сегодня, 08:59
В интернете все чаще распространяются видео, где подростки в костюмах животных имитируют поведение зверей: например, бегают на четвереньках. Это новое увлечение называется квадробикой. Квадробика объединяет элементы косплея и спорта. Дети переодеваются в зверей и выполняют разные гимнастические элементы, имитируя их поведение. Официально это движение спортом не назовешь, однако само по себе хобби можно отнести к спортивным развлечениям.
Фурри — это субкультура, члены которой интересуются антропоморфными животными. Фурри рисуют персонажей, придумывают рассказы о них и переодеваются в костюмы. Фурри появились еще в 1980 году и с тех пор стали популярным явлением. В России фурри начали появляться в конце 90-х и начале 00-х годов. Фурри проводят встречи, общаются друг с другом, обсуждают свои увлечения и играют в настольные игры. Они собираются на ивентах, чтобы пообщаться, показать свои костюмы и просто хорошо провести время. Некоторые подростки проводят челленджи: например, съесть собачий корм прилюдно. Это, конечно, пугают общественность, которая грешит на деградацию поколения альфа.
Квадробика — это своеобразный вид спорта, где подростки ходят на четырех конечностях и выполняют гимнастические элементы. В отличие от фурри, которые интересуются антропоморфными персонажами, квадроби имитируют дикую живность. Некоторые участники фурри-сообщества не одобряют квадроби и считают, что это поведение недопустимо. Однако другие фурри рассматривают это как вид театральной игры или спорта.
Именно подростки начинают вливаться в субкультуру. В основном, трендом увлекаются дети от 10 до 15 лет. Многие эксперты считают, что ничего плохого в этом нет. Для школьников это как лишний способ завести общение и чувствовать себя частью определенной группы. Именно это можно получить в субкультуре. Благодаря применению образов животных, подростки выражают свою индивидуальность. Это как альтернативная реальность, где можно немного раскрыться, ведь в этот период жизни дети очень ранимы, у них сложные отношения с родителями, их не понимают сверстники, поэтому новое увлечение позволяет чувствовать себя нужным.
Врач-психотерапевт из Новосибирска Игорь Лях рассказал в беседе с Atas.info, что определенная опасность в этом увлечении есть. Например, если в субкультуру вливается человек с психическими отклонениями. Такие люди рискуют «заиграться» и потерять связь с реальностью. Однако в простом копировании образов, что и делают современные подростки, ничего плохого нет.
«На самом деле, до сих пор есть народы, занимающиеся примитивной охотой. И у них подражание животным, то есть объекту охоты — традиционный ритуал, способствующий сплочению. В других странах квадроберство распространено давно, и, видимо, это пришло и к нам», — отметил эксперт.
Этим термином называют вымышленную способность людей превращаться в зверей. Териантропы отождествляют себя с животными. Они часто проявляют поведение, свойственное своей животной идентичности. В соцсетях есть примеры, когда мужчина чувствовал себя волком, хотя в реальной жизни он типичный офисный планктон. После работы он шел в лес, у него появлялась энергия, и он начинал бегать, выть и чувствовать себя прекрасно. Или же другой человек пытался найти, кто он есть на самом деле. Однажды он попробовал себя в роли дракона: спрыгнул с парашютом, но вот летать ему не понравилось, поэтому он продолжил искать себя дальше.
После публикации Atas.info, новосибирцы начали активно комментировать данное движение в соцсетях. Сотни комментариев оставляют посты, где девочка прилюдно ест корм. Сибиряки пытаются понять, опасно это движение или нет.
«Это от безделья! Нечем им заняться, бедолагам.Родители внимания не обращают, заняты, школа опротивела и неинтересна, секции, клубы, кружки-платные, дружить не умеют, театры-дорого, библиотеки-позапрошлый век, дома животных запрещают держать-грязь и расходы, и время… Один приятель безотказный-комп. Предложат укусить-укусят, в стаи будут сбиваться. Уже сбиваются…»;
«Вообще это поколение детей с одной стороны меня поражает, кто то на лошадках на палочках прыгает (это у них называется хобихорсинг) кто то в животных играет как вот эта девочка. С одной стороны „чем бы дитя не тешилось“ сами мы по малолетству и по гаражам сигали и по стройкам и с качелей прыгали и пр. Весёлое времечко детство было…А так ну съела она кошачий корм, и ничего с её здоровьем не будет (он по составу уж получше колбасы из магазина) потом вырастет и будет так же сидеть и вспоминать „чё я творила в детстве“ и считать что поколение что растёт „какие то очень странные“»;
«Есть адекватные квадроберы- просто бегают, не вредят людям. А есть НЕ адекватные квадроберы- тоже прыгают, но кусают людей, лают, выполняют отвратные задания, развращают фандом»;
«Ничего плохого в увлечении квадробикой не вижу! Новое поколение — новые увлечения! В свое время так же не принимали скейтеров, а керлинг вообще за спорт не считали.а „перекосы“ бывают во всем. и корм некоторые пробовали, когда он появился. Будьте добрее!».