Фурри, квадробика и териантропия — почему дети носят хвосты и маски животных

«Вообще это поколение детей с одной стороны меня поражает, кто то на лошадках на палочках прыгает (это у них называется хобихорсинг) кто то в животных играет как вот эта девочка. С одной стороны „чем бы дитя не тешилось“ сами мы по малолетству и по гаражам сигали и по стройкам и с качелей прыгали и пр. Весёлое времечко детство было…А так ну съела она кошачий корм, и ничего с её здоровьем не будет (он по составу уж получше колбасы из магазина) потом вырастет и будет так же сидеть и вспоминать „чё я творила в детстве“ и считать что поколение что растёт „какие то очень странные“»;