atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:23

Published Сегодня, 04:23

Modified Сегодня, 04:25

Updated Сегодня, 04:25

Губернатор Травников провел рабочую встречу с премьер-министром Белоруссии

Губернатор Травников провел рабочую встречу с премьер-министром Белоруссии

24 мая 2024, 04:23
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области
Встреча прошла в Минске, участники обсудили ход исполнения поручений, данных по итогам взаимных визитов делегаций в 2023 году, а также обменялись мнениями о двустороннем проведении Дней культуры, сообщает пресс-служба правительства региона.

Роман Головченко поблагодарил Андрея Травникова за организацию Дней культуры Новосибирской области в Республике Беларусь.

«Мы с вами часто встречаемся по разным поводам. Наши отношения находятся в фазе активного развития. Мы ощущаем ваше внимание и поддержку всему комплексу торгово-экономического, культурного, гуманитарного сотрудничества, и это дает свои плоды. Выполняется большое количество взаимных поставок, реализуются контракты. Товарооборот между Новосибирской областью и Республикой Беларусь хорошо сбалансирован. Наши коллеги поддерживают плотные отношения, регулярно встречаются, обсуждают не только текущую ситуацию, исполнение контрактов и договоренностей, но самое главное — нарабатывают проекты на будущее», — сказал Роман Головченко.

Андрей Травников подчеркнул, что обмены делегациями проходят несколько раз в год.

«Дни культуры — это один из пунктов совместного плана развития сотрудничества. Безусловно, при любой поездке стараемся также обсудить и деловую программу. Сегодня, в ходе посещения предприятий, я увидел возможности, где можно активизировать развитие нашего сотрудничества по уже наработанным темам. В частности, с заводом „БелАЗ“, где открываются совершенно новые для новосибирских предприятий возможности, или сотрудничество в направлении локализации производства автомобилей на заводе „БЕЛДЖИ“. Конечно же, любые контакты полезны — не только с целью поддержания дружеских отношений, но и с целью развития экономической кооперации», — ответил Андрей Травников.

Участники договорились об организации визита белорусской стороны на международный форум технологического развития «Технопром-2024». Республика Беларусь является постоянным участником новосибирского форума «Технопром».

Сотрудничество между Республикой Беларусь и Новосибирской областью развивается по всем ключевым направлениям. Из последних договоренностей — уточнили планы закупок белорусской техники на 2024 год. На базе ООО «Торговый Дом „МТЗ-Сибирь“» создали единый мультибрендовый центр по продаже белорусской техники. Разработали график проведения ярмарок белорусских товаров в Новосибирске на 2024–2026 годы, а также многое другое.

В рамках работы совместного предприятия ООО «БКМ Сибирь» ОАО «Белкоммунмаш» на протяжении нескольких лет поставляет в Новосибирскую область машинокомплекты трамвайных вагонов (за 2017–2023 годы поставили 52 единицы), которые в последующем устанавливаются на трамвайные тележки, собранные на совместном предприятии. В марте 2024 года заключен договор между ОАО УКХ БКМ и ООО «БКМ Сибирь» о поставке 20 машинокомплектов трамвайных вагонов Т701 для последующей модернизации в 2024 году. Первый трамвайный вагон модели Т701 представят на Сибирском транспортном форуме в июне 2024 года в Новосибирске.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Делегация Новосибирской области во главе с губернатором Андреем Травниковым работает в Минске в рамках Дней культуры Новосибирской области в Республике Беларусь. Ответные дни белорусской культуры запланированы в нашем регионе на сентябрь 2024 года.

Читайте также:
Травников возглавил делегацию на Днях культуры Новосибирской области в БелоруссииНовосибирская область на сто процентов готова к ЕГЭ и ОГЭВ 2 раза увеличили финансирование науки в Новосибирской области в 2024 году
#Алёна Рогонова#Политика#Новосибирск#Беларусь#Андрей Травников#Встреча
Подпишитесь
Появление детской площадки у Монумента Славы возмутило жителей Новосибирска
Вчера, 12:01
Грозы, ливни, град: Штормовое предупреждение объявили в Новосибирске
Вчера, 11:45
2 тысячи обсосавшихся кровью клещей сняли с себя новосибирцы за минувшую неделю
Вчера, 10:33
Фитнес и дача: 9 лайфхаков, как новосибирцам пережить отключение горячей воды
Вчера, 10:18
Массовое «заражение» школьников квадробингом регистрируется в Новосибирске
Вчера, 04:37
Митя Фомин встретился с мамой в родном доме в Новосибирске
Вчера, 05:34
"