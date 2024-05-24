Губернатор Травников провел рабочую встречу с премьер-министром Белоруссии

Posted Сегодня, 04:23
Published Сегодня, 04:23
Modified Сегодня, 04:25
Updated Сегодня, 04:25
Роман Головченко поблагодарил Андрея Травникова за организацию Дней культуры Новосибирской области в Республике Беларусь.
«Мы с вами часто встречаемся по разным поводам. Наши отношения находятся в фазе активного развития. Мы ощущаем ваше внимание и поддержку всему комплексу торгово-экономического, культурного, гуманитарного сотрудничества, и это дает свои плоды. Выполняется большое количество взаимных поставок, реализуются контракты. Товарооборот между Новосибирской областью и Республикой Беларусь хорошо сбалансирован. Наши коллеги поддерживают плотные отношения, регулярно встречаются, обсуждают не только текущую ситуацию, исполнение контрактов и договоренностей, но самое главное — нарабатывают проекты на будущее», — сказал Роман Головченко.
Андрей Травников подчеркнул, что обмены делегациями проходят несколько раз в год.
«Дни культуры — это один из пунктов совместного плана развития сотрудничества. Безусловно, при любой поездке стараемся также обсудить и деловую программу. Сегодня, в ходе посещения предприятий, я увидел возможности, где можно активизировать развитие нашего сотрудничества по уже наработанным темам. В частности, с заводом „БелАЗ“, где открываются совершенно новые для новосибирских предприятий возможности, или сотрудничество в направлении локализации производства автомобилей на заводе „БЕЛДЖИ“. Конечно же, любые контакты полезны — не только с целью поддержания дружеских отношений, но и с целью развития экономической кооперации», — ответил Андрей Травников.
Участники договорились об организации визита белорусской стороны на международный форум технологического развития «Технопром-2024». Республика Беларусь является постоянным участником новосибирского форума «Технопром».
Сотрудничество между Республикой Беларусь и Новосибирской областью развивается по всем ключевым направлениям. Из последних договоренностей — уточнили планы закупок белорусской техники на 2024 год. На базе ООО «Торговый Дом „МТЗ-Сибирь“» создали единый мультибрендовый центр по продаже белорусской техники. Разработали график проведения ярмарок белорусских товаров в Новосибирске на 2024–2026 годы, а также многое другое.
В рамках работы совместного предприятия ООО «БКМ Сибирь» ОАО «Белкоммунмаш» на протяжении нескольких лет поставляет в Новосибирскую область машинокомплекты трамвайных вагонов (за 2017–2023 годы поставили 52 единицы), которые в последующем устанавливаются на трамвайные тележки, собранные на совместном предприятии. В марте 2024 года заключен договор между ОАО УКХ БКМ и ООО «БКМ Сибирь» о поставке 20 машинокомплектов трамвайных вагонов Т701 для последующей модернизации в 2024 году. Первый трамвайный вагон модели Т701 представят на Сибирском транспортном форуме в июне 2024 года в Новосибирске.
Делегация Новосибирской области во главе с губернатором Андреем Травниковым работает в Минске в рамках Дней культуры Новосибирской области в Республике Беларусь. Ответные дни белорусской культуры запланированы в нашем регионе на сентябрь 2024 года.