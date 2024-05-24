Губернатор Травников провел рабочую встречу с премьер-министром Белоруссии

В рамках работы совместного предприятия ООО «БКМ Сибирь» ОАО «Белкоммунмаш» на протяжении нескольких лет поставляет в Новосибирскую область машинокомплекты трамвайных вагонов (за 2017–2023 годы поставили 52 единицы), которые в последующем устанавливаются на трамвайные тележки, собранные на совместном предприятии. В марте 2024 года заключен договор между ОАО УКХ БКМ и ООО «БКМ Сибирь» о поставке 20 машинокомплектов трамвайных вагонов Т701 для последующей модернизации в 2024 году. Первый трамвайный вагон модели Т701 представят на Сибирском транспортном форуме в июне 2024 года в Новосибирске.