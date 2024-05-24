Холод и дожди ожидаются в Новосибирске на выходных 25 и 26 мая

«Западно-Сибирский УГМС»: в субботу, 25 мая, новосибирцев ждут дожди и грозы. В дневное время похолодает до +15. Порывы ветра могут достигать 16 м/с. В воскресенье, 26 мая, ожидаются дожди в ночное время. Днем потеплеет до +19. Ветер будет слабым.