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Пасмурно будет в Новосибирске

Холод и дожди ожидаются в Новосибирске на выходных 25 и 26 мая

24 мая 2024, 02:27
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Пасмурно будет в Новосибирске
Погода не порадует новосибирцев теплом: синоптики представили прогноз на предстоящие выходные 25 и 26 мая 2024.

«Западно-Сибирский УГМС»: в субботу, 25 мая, новосибирцев ждут дожди и грозы. В дневное время похолодает до +15. Порывы ветра могут достигать 16 м/с. В воскресенье, 26 мая, ожидаются дожди в ночное время. Днем потеплеет до +19. Ветер будет слабым.

«Яндекс. Погода»: 25 мая прогнозируется дождь, практически на весь день. Сервис сообщает, что будет весьма холодно: до +9 днем и +4 ночью. А вот 26 числа станет немного теплее. Столбик термометра покажет +17 днем и +10 ночью. Пройдет небольшой дождь.

Gismeteo: дождь сохранится на протяжении всего дня субботы. Похолодает до +8 днем. В воскресенье ночью ожидается +5, а днем до +17. Осадки в виде дождя пройдут вечером.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Погода#Прогноз#Дождь#Ветер#Холод#Весна
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