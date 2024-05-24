Холод и дожди ожидаются в Новосибирске на выходных 25 и 26 мая

Posted Сегодня, 02:27
Published Сегодня, 02:27
Modified Сегодня, 02:29
Updated Сегодня, 02:29
«Западно-Сибирский УГМС»: в субботу, 25 мая, новосибирцев ждут дожди и грозы. В дневное время похолодает до +15. Порывы ветра могут достигать 16 м/с. В воскресенье, 26 мая, ожидаются дожди в ночное время. Днем потеплеет до +19. Ветер будет слабым.
«Яндекс. Погода»: 25 мая прогнозируется дождь, практически на весь день. Сервис сообщает, что будет весьма холодно: до +9 днем и +4 ночью. А вот 26 числа станет немного теплее. Столбик термометра покажет +17 днем и +10 ночью. Пройдет небольшой дождь.
Gismeteo: дождь сохранится на протяжении всего дня субботы. Похолодает до +8 днем. В воскресенье ночью ожидается +5, а днем до +17. Осадки в виде дождя пройдут вечером.