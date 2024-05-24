Хвостатой жительнице Новосибирска не дали встретить пассажиров иркутского самолета

В Новосибирске в четверг, 23 мая, собака выскочила на посадочную полосу аэропорта Толмачево, куда через несколько минут должен был сесть пассажирский самолет из Иркутска. Происшествие случилось в 14.50 местного времени, сообщает телеграм-канал Aviaincident.