Хвостатой жительнице Новосибирска не дали встретить пассажиров иркутского самолета

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Published Сегодня, 08:38
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В Новосибирске в четверг, 23 мая, собака выскочила на посадочную полосу аэропорта Толмачево, куда через несколько минут должен был сесть пассажирский самолет из Иркутска. Происшествие случилось в 14.50 местного времени, сообщает телеграм-канал Aviaincident.
Диспетчер вовремя сообщил о животном экипажу авиакомпании S7, и летчики увели лайнер Embraer 170 на второй круг. Пока самолет разворачивался, сотрудникам аэродрома удалось поймать собаку.
В момент инцидента в Новосибирске шел дождь, и посадочная полоса была мокрой. Экипажу удалось посадить самолет благополучно, рейс опоздал всего лишь на несколько минут.