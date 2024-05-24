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Хвостатой жительнице Новосибирска не дали встретить пассажиров иркутского самолета

Хвостатой жительнице Новосибирска не дали встретить пассажиров иркутского самолета

24 мая 2024, 08:38
Фото: atas.info
В новосибирском аэропорту Толмачево собака выскочила на посадочную полосу, куда должен был сесть очередной самолет, сообщают соцсети.

В Новосибирске в четверг, 23 мая, собака выскочила на посадочную полосу аэропорта Толмачево, куда через несколько минут должен был сесть пассажирский самолет из Иркутска. Происшествие случилось в 14.50 местного времени, сообщает телеграм-канал Aviaincident.

Диспетчер вовремя сообщил о животном экипажу авиакомпании S7, и летчики увели лайнер Embraer 170 на второй круг. Пока самолет разворачивался, сотрудникам аэродрома удалось поймать собаку.

В момент инцидента в Новосибирске шел дождь, и посадочная полоса была мокрой. Экипажу удалось посадить самолет благополучно, рейс опоздал всего лишь на несколько минут.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Аэропорт#Толмачево#Происшествие#Собака#Посадочная полоса
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