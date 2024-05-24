«Майор Гром: Игра»: почему зрители раскритиковали фильм о супергерое

Фильм «Майор Гром: Игра» катает зрителей на эмоциональных горках, показывая их геройские победы и моральные испытания. Он отвечает на претензии к первому фильму, представляя Игоря Грома как более сложного и рефлексирующего героя. Он задает себе вопросы о границе, за которой он становится таким же, как его противники, и оправдывают ли цели все средства. Фильм также критически относится к полицейскому произволу.