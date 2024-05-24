«Майор Гром: Игра»: почему зрители раскритиковали фильм о супергерое

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
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Updated Сегодня, 09:44
Фильм рассказывает о сражении Игоря Грома с подрывником, угрожающим общественным местам. Главные роли исполнили Тихон Жизневский, Любовь Аксенова и Александр Сетейкин, а также Сергей Горошко, вернувшийся в образе злодея «Чумного доктора».
Кинокартина, несмотря на свой длительный хронометраж, не дает заскучать зрителям. Игорь Гром стал известным и любимым героем, и его жизнь изменилась после победы над Чумным доктором. Однако спокойствие не задерживается надолго, когда в городе появляется опасный подрывник Призрак и предлагает Игорю игру, которая угрожает его близким. В это время генерал-лейтенант Мария Архипова решает провести реформу полиции, заменив людей на дронов. Серия терактов убеждает ее в необходимости таких изменений.
Фильм «Майор Гром: Игра» катает зрителей на эмоциональных горках, показывая их геройские победы и моральные испытания. Он отвечает на претензии к первому фильму, представляя Игоря Грома как более сложного и рефлексирующего героя. Он задает себе вопросы о границе, за которой он становится таким же, как его противники, и оправдывают ли цели все средства. Фильм также критически относится к полицейскому произволу.
Честный и принципиальный, умный детектив и настоящий полицейский. Ему нравится ловить преступников и считает, что правила нужно иногда нарушать. У него есть отличный напарник и любимая девушка, но он всегда держит всех на расстоянии. Майор Гром не показывает, что ему нравится быть супергероем, но скрытое внимание к нему приятно.
Решительная и уверенная в себе, очаровательная и целеустремленная. Она была скандальным блогером, а теперь работает PR-менеджером майора Грома, в которого она действительно влюблена.
Бывший миллиардер и гений компьютерного дела, который находится в принудительном лечении в больнице.
Генерал-лейтенант полиции. Она амбициозна и хитра, сделала блестящую карьеру в мире полиции и не намерена останавливаться. Она приехала в Петербург, чтобы реформировать полицейский департамент.
Стоит ли смотреть новый фильм «Майор Гром: Игра», если ты не фанат комиксов Bubble? Продолжение этой истории разочаровало читателей Atas.info.
Сюжет фильма, по описанию на Кинопоиске, обещал быть динамичным и захватывающим. Рекламная компания также постаралась привлечь внимание зрителей различными акциями и рекламными материалами.
«На мой взгляд, фильм страдает излишней затянутостью. Длительность сеанса составляет 168 минут, что сделало его довольно утомительным. Многие люди ушли с сеанса до окончания, а я сама чувствовала усталость от долгой истории и неудобство от сидения на одном месте», — делится наша читательница Ирина К.
Однако, фильм имеет свои плюсы. Динамичные бои, профессиональные трюки, массовые сцены и спецэффекты добавляют кинопривлекательности. Декорации и реквизит создают красочную атмосферу и делают картину привлекательной для визуалов.
«Актерский состав фильма остался прежним. Тихон Жизневский в роли Грома выглядит неотразимо, хотя его новый образ может показаться непривычным. Любовь Аксёнова как Юля Пчёлкина продолжает свою яркую игру. Александр Сетейкин в роли Димы Дубина получил больше внимания в этой части, а Алексей Маклаков снова сыграл полковника Прокопенко. Новые актёры также присутствуют в фильме, но их роли, на мой взгляд, можно было сократить или вовсе убрать», — рассуждает сибирячка.
Еще один наш читатель также посмотрел новый фильм в кинотеатре. Он кратко прокомментировал кинокартину:
«В целом, я не жалею о потраченном времени на просмотр фильма, но он не оправдал моих ожиданий. Поэтому я ставлю ему три звезды из пяти за визуальное исполнение и профессионализм актёров и съемочной команды».
«Начали за здравие, а закончили как закончили… Начало вызвало приятное восхищение с ожиданием на просмотр хорошего супергеройского фильма не хуже Марвел, но увы к середине фильма вся динамика вместе с восхищением стали потихоньку угасать. Есть ощущение что вторую половину фильма снимали в спешке от чего не получилось поддержать начальный запал. Даже финальную сцену можно было снять более интересно, учитывая как сняли начальную битву в тюрьме. С юмором к концу тоже становится печально. Из-за угасающего качества к концу фильма становится немного досадно от понимания, что прошлая часть оказалась даже лучше, хотя была такая „заявочка“. Можно было снять достойный фильм, однако получилось что-то немного тривиальное»;
«Фильм реально очень необычный и динамичный), но мне понравилось. Стекла предостаточно Всем смотреть обязательно) П.С Сцены после титров не было, так что интрига жива до конца»;
«Открытый финал в лоб говорит о грядущем продолжении. Картина закончилась на интригующей ноте, оставив несколько незаконченных сюжетных линий и намеков на дальнейшее развитие событий. Третьей части точно быть!».