Митинг против строительства металлургического завода прошел в Искитиме

Posted Сегодня, 04:20
Published Сегодня, 04:20
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Updated Сегодня, 04:58
Жители города Искитим вышли на согласованный митинг, чтобы заявить несогласие в с планами строительства в центре города металлургического завода. По оценке организаторов, в пиковый момент на площадке около ДК «Россия» присутствовало до 400 человек. Однако многие горожане не попали на акцию протеста. Незадолго до начала в город прибыло десятки машин полиции из Новосибирска. Силовики оцепили район проведения митинга и не пускали людей. Оцепление сняли только после вмешательства представителей местной полиции, которые объяснили коллегам из областного центра, что готовится мирная согласованная акция.
Как говорили участники митинга, возможно, новосибирские силовики получили недостоверную информацию о предстоящих событиях. Не исключено, это была сознательная провокация, за ней могут стоять власти Искитима и представители ООО «ЮМПЗ», которое и лоббирует строительство завода, относящегося к к первой категории объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и ко второму классу опасности по выбросам вредных веществ. К категории подобных предприятий относятся уже действуюшие в городе АО «Искитимцемент», полигон по захоронению твердых коммунальных отходов, АО «Искитимизвесть» и очистные сооружения.
«Администрация порадовала новым заводом в центре города. Общероссийская и общемировая практика идет к тому, чтобы такие предприятия выносить за территорию города, чтобы население не страдало. Но почему-то в данном случае администрация города на это закрывает глаза. Им, естественно, более выгодна личная прибыль, я в этом больше чем уверен», — заявил в ходе митинга помощник депутата Госдумы Рената Сулейманова Камиль Джафаров.
По словам Джафарова, сейчас готовится депутатский запрос в прокуратуру и в региональное правительство с требованием проверить законность действий мэрии Искитима, способствующих размещению в городе вредного производства.
Сегодня Искитим относится к числу российских городов с самым грязным воздухом. Однако, в ходе публичных обсуждений представители бизнесменов, которые намерены развивать опасное производство, не смогли толком объяснить горожанам, как они намерены минимизировать вредные выбросы в атмосферу, которые на таком заводе неизбежны.
Мэр Искитима, невзирая на мнения горожан, активно продвигает идею строительства завода. Власти сорвали проведение второй части публичного обсуждения планов коммерсантов, на которых местные активисты планировали задать ряд неудобных вопросов владельцам бизнеса.
Подробности скандала, который разворачивается вокруг планов строительства металлургического завода читайте в нашем специальном материале.