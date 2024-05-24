Митинг против строительства металлургического завода прошел в Искитиме

Жители города Искитим вышли на согласованный митинг, чтобы заявить несогласие в с планами строительства в центре города металлургического завода. По оценке организаторов, в пиковый момент на площадке около ДК «Россия» присутствовало до 400 человек. Однако многие горожане не попали на акцию протеста. Незадолго до начала в город прибыло десятки машин полиции из Новосибирска. Силовики оцепили район проведения митинга и не пускали людей. Оцепление сняли только после вмешательства представителей местной полиции, которые объяснили коллегам из областного центра, что готовится мирная согласованная акция.