Накопительную часть пенсии не могут единовременно получить новосибирцы

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
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По ст. 2 закона от 30.11.2011 № 360 «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений», гражданин РФ имеет право на три вида выплат:
Исходя из этой информации, жительница Новосибирска Светлана надеялась получить на руки 300 тысяч рублей — столько отчислений от работодателей набралось за ее трудовую жизнь. Но в Социальном фонде женщина получила отказ, поскольку сумма превышает 5% от суммы размера ее страховой пенсии по старости. Деньги она может получить только в течение 19 лет. В месяц — это чуть больше 1 тысячи рублей, пишет «Прецедент».
Аналогичная ситуация у другой жительницы Новосибирска — Аси. За годы работы у нее накопилось около 270 тысяч рублей. Потратить эти деньги женщина хотела на дорогую покупку, но ее планы рухнули при обращении в СФР. Там ей, как и Светлане, предложили перечислять по одной тысяче рублей в месяц в течение 19 лет.
В Социальном фонде пояснили, что эта выплата положена не всем. В ст. 6 закона от 28.12.2013 № 424 «О накопительной пенсии» прописаны следующие условия:
Светлана и Ася не прошли по второму пункту. Женщины недовольны таким раскладом, поскольку считают, что за 19 лет их накопления обесценятся.
При этом в СФР обнадежили: с 1 июля 2024 года произойдут изменения. Порог вырастет до 10%, рассчитывать его будут из прожиточного минимума, а не из размера страховой пенсии.
В 2023 году жители Новосибирской области получили 12 485 единовременных выплат из пенсионных накоплений, уточнили в региональном СФР.