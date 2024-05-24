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Published Сегодня, 09:58

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Накопительную часть пенсии не могут единовременно получить новосибирцы

Накопительную часть пенсии не могут единовременно получить новосибирцы

24 мая 2024, 09:58
Фото: Изображение Midjourney
По закону право на эти накопления имеют женщины старше 55 лет и мужчины старше 60-ти. Однако удается это далеко не всем, рассказали новосибирцы.

По ст. 2 закона от 30.11.2011 № 360 «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений», гражданин РФ имеет право на три вида выплат:

  • единовременная выплата пенсионных накоплений;
  • срочная пенсионная выплата;
  • накопительная пенсия.

Исходя из этой информации, жительница Новосибирска Светлана надеялась получить на руки 300 тысяч рублей — столько отчислений от работодателей набралось за ее трудовую жизнь. Но в Социальном фонде женщина получила отказ, поскольку сумма превышает 5% от суммы размера ее страховой пенсии по старости. Деньги она может получить только в течение 19 лет. В месяц — это чуть больше 1 тысячи рублей, пишет «Прецедент».

Аналогичная ситуация у другой жительницы Новосибирска — Аси. За годы работы у нее накопилось около 270 тысяч рублей. Потратить эти деньги женщина хотела на дорогую покупку, но ее планы рухнули при обращении в СФР. Там ей, как и Светлане, предложили перечислять по одной тысяче рублей в месяц в течение 19 лет.

В Социальном фонде пояснили, что эта выплата положена не всем. В ст. 6 закона от 28.12.2013 № 424 «О накопительной пенсии» прописаны следующие условия:

  • возраст женщин — от 55 лет, мужчин — от 60 лет;
  • необходимо, чтобы размер накопительной пенсии был 5% и меньше по отношению к страховой пенсии по старости.

Светлана и Ася не прошли по второму пункту. Женщины недовольны таким раскладом, поскольку считают, что за 19 лет их накопления обесценятся.

При этом в СФР обнадежили: с 1 июля 2024 года произойдут изменения. Порог вырастет до 10%, рассчитывать его будут из прожиточного минимума, а не из размера страховой пенсии.

В 2023 году жители Новосибирской области получили 12 485 единовременных выплат из пенсионных накоплений, уточнили в региональном СФР.

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#Алёна Рогонова#Экономика#Новосибирск#Выплаты#Пенсия#СФР#Выплаты и пособия
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