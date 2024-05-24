Накопительную часть пенсии не могут единовременно получить новосибирцы

Исходя из этой информации, жительница Новосибирска Светлана надеялась получить на руки 300 тысяч рублей — столько отчислений от работодателей набралось за ее трудовую жизнь. Но в Социальном фонде женщина получила отказ, поскольку сумма превышает 5% от суммы размера ее страховой пенсии по старости. Деньги она может получить только в течение 19 лет. В месяц — это чуть больше 1 тысячи рублей, пишет «Прецедент».