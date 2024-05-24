Названа причина возможной отмены выступления Элджея в Новосибирске

Что же касается Элджея, то «Русская община» обнаружила в его песнях рекламу наркотических средств, алкоголя и даже садизма. Активисты полагают, что тексты их земляка «растормаживают сферу половых влечений». Кроме того, певец матерится со сцены, а семейные и государственные устои для него — объект ненависти.