Названа причина возможной отмены выступления Элджея в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
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Updated Сегодня, 09:32
В Новосибирске члены «Русской общины» потребовали отменить выступление Элджея на Черника Music Fest (0+): по их уверениям, исполнитель в своих песнях пропагандирует наркоманию. По этой причине, возможно, артист не споет для публики. Фестиваль намечено провести 15 и 16 июня в парке «Арена», помимо родившегося в столице Сибири Элджея, в нем должны принять участие множество популярных музыкантов.
Напомним, активисты из местного отделения «Союза отцов России» раскритиковали список участников летнего фестиваля. По их мнению, многие артисты призывают вести «деструктивный образ жизни».
Что же касается Элджея, то «Русская община» обнаружила в его песнях рекламу наркотических средств, алкоголя и даже садизма. Активисты полагают, что тексты их земляка «растормаживают сферу половых влечений». Кроме того, певец матерится со сцены, а семейные и государственные устои для него — объект ненависти.
Общественники написали заявления в областные прокуратуру, Минкульт и мэрию, но получили только невнятные отписки: теперь они готовят обращение к Александру Бастрыкину, пишет VN.ru.