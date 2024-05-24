Новая звезда взорвется в небе — редкое явление смогут наблюдать новосибирцы

Фото: Евгений Тихонов / Большой новосибирский планетарий

Фотографии новой звезды в созвездии Дельфина. Сделаны с интервалом в две недели в 2013 году. На кадрах заметно, как звезда покраснела и постепенно начала гаснуть