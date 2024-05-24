Новая звезда взорвется в небе — редкое явление смогут наблюдать новосибирцы

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По словам специалиста, речь идет о вспышке новой звезды, которая происходит с определенной периодичностью. Такой объект еще называют «белым карликом». Взрыв связан с тем, что на оболочке звезды накапливается топливо — водород.
«В обычный период звезда не видна, и становится заметна во время взрыва, причем мощность вспышки такова, что звезда становится ярче в десятки тысяч раз — и тогда ее можно наблюдать невооруженным взглядом. Если вспышки зафиксированы хотя бы два раза, то третий раз предугадать достаточно просто. Но природа может внести свои поправки», — говорит Олег Кашин.
Вспышка происходит не за секунду, звезда будет ярко светить в течение двух недель. После этого начнет постепенно гаснуть. Наблюдать редкое явление смогут и жители Новосибирской области, причем сделать они это смогут невооруженным взглядом.
Справка
Взрыв новой звезды можно будет наблюдать с левой стороны созвездия Северная Корона. Система звезд носит название T. Coronae Borealis, также известна как Пылающая звезда. Взрыв происходит примерно раз в 80 лет.
«Механизм взрыва следующий. Звезды находятся в одной системе, довольно близко. Погибшая звезда стягивает оболочку с соседней, и накапливает на своей поверхности. Через какое-то время идет детонация водорода, происходит термоядерная реакция, за которой следует мощный взрыв. Яркость вырастает многократно, появление „лишней“ звезды даже видоизменяет привычные очертания созвездия», — рассказал эксперт.
Назвать более точные сроки вспышки в планетарии обещали в преддверии самого события.
В предыдущий раз вспышку новой звезды в том же созвездии Северной Короны зафиксировали в 1946 году. По словам Олега Кашина, это произошло случайным и удивительным образом.
«Любитель астрономии Алексей Степанович Каменчук работал путевым обходчиком на Амурской железной дороге. Однажды, в 5 часов утра 9 февраля 1946 года, он заметил в созвездии Северная Корона незнакомую звезду, которая была даже ярче главной звезды Геммы и своим видом немного меняла привычные очертания созвездия. О своем наблюдении он немедленно сообщил в Пулковскую обсерваторию, и вскоре весть о таинственной звезде облетела весь мир. Позднее было установлено, что это та же самая звезда, вспышку которой наблюдали за 80 лет до этого события, в 1866 году», — пояснил астроном.
Звезды, которые внезапно на непродолжительное время сильно меняют свою яркость с определенным интервалом времени, называются «новые». Таким образом, в созвездии Северной Короны была открыта новая звезда.