Новосибирцы не смогли определиться в вопросе самостоятельного отдыха детей на пляже

Как рассказал Atas.info замначальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Вячеслав Толстых, нововведения не предусматривают санкции в виде штрафов. Но в случае систематического нарушения норм (два эпизода и более) к законным представителям может быть применена административная ответственность. Во избежание вопросов подросткам старше 14 лет, скорее всего, придется носить с собой на пляж паспорт.