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Posted Сегодня, 07:23

Published Сегодня, 07:23

Modified Сегодня, 07:25

Updated Сегодня, 07:25

Вопрос самостоятельного отдыха детей на пляже разделил жителей Новосибирска

Новосибирцы не смогли определиться в вопросе самостоятельного отдыха детей на пляже

24 мая 2024, 07:23
Фото: 1MI

Вопрос самостоятельного отдыха детей на пляже разделил жителей Новосибирска

Ранее Atas.info запустил опрос, и мнение участников разделились ровно пополам. 50% проголосовали за поправки, другая половина — против.

Напомним, 22 мая на заседании Заксобрания региона прокуратура предложила внести поправки в статью 22 закона «О защите прав детей в Новосибирской области». Согласно новым нормам, дети младше 14 лет не должны находиться на водных объектах без сопровождения взрослых.

С учетом наступления купального сезона законопроект предлагают рассмотреть во II квартале 2024 года в сокращенном режиме и утвердить сразу в первом чтении.

Прокуратура исходила из печальной статистики, согласно которой за год погибают десятки детей. Так, в 2023 году этот показатель составил 15 детей, в 2022-м — 17. Почти всегда такие дети находились без присмотра взрослых. Большинству погибших было менее 14 лет.

Детям младше 14 лет запретят ходить на пляжи Новосибирска уже в 2024 году
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Как рассказал Atas.info замначальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Вячеслав Толстых, нововведения не предусматривают санкции в виде штрафов. Но в случае систематического нарушения норм (два эпизода и более) к законным представителям может быть применена административная ответственность. Во избежание вопросов подросткам старше 14 лет, скорее всего, придется носить с собой на пляж паспорт.

В прокуратуре напомнили, что нахождение детей у воды регламентируется приказом МЧС от 30.09.2020 № 732. Согласно нему, детей запрещено оставлять без присмотра независимо от наличия навыков плавания.

Также действует п. 31 Правил охраны жизни людей на водных объектах в Новосибирской области от 10.11.2014 № 445-п. В правилах прописано, что взрослые не должны допускать купание детей в не установленных местах.

В региональной прокуратуре рассчитывают, что принятие поправок должно помочь снизить количество несчастных случаев. Реализация закона не потребует дополнительного финансирования из областного бюджета.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Дети#Запрет#Прокуратура#Заксобрание#Закон#Пляж
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