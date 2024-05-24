Новосибирцы не смогли определиться в вопросе самостоятельного отдыха детей на пляже

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
Напомним, 22 мая на заседании Заксобрания региона прокуратура предложила внести поправки в статью 22 закона «О защите прав детей в Новосибирской области». Согласно новым нормам, дети младше 14 лет не должны находиться на водных объектах без сопровождения взрослых.
С учетом наступления купального сезона законопроект предлагают рассмотреть во II квартале 2024 года в сокращенном режиме и утвердить сразу в первом чтении.
Прокуратура исходила из печальной статистики, согласно которой за год погибают десятки детей. Так, в 2023 году этот показатель составил 15 детей, в 2022-м — 17. Почти всегда такие дети находились без присмотра взрослых. Большинству погибших было менее 14 лет.
Как рассказал Atas.info замначальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Вячеслав Толстых, нововведения не предусматривают санкции в виде штрафов. Но в случае систематического нарушения норм (два эпизода и более) к законным представителям может быть применена административная ответственность. Во избежание вопросов подросткам старше 14 лет, скорее всего, придется носить с собой на пляж паспорт.
В прокуратуре напомнили, что нахождение детей у воды регламентируется приказом МЧС от 30.09.2020 № 732. Согласно нему, детей запрещено оставлять без присмотра независимо от наличия навыков плавания.
Также действует п. 31 Правил охраны жизни людей на водных объектах в Новосибирской области от 10.11.2014 № 445-п. В правилах прописано, что взрослые не должны допускать купание детей в не установленных местах.
В региональной прокуратуре рассчитывают, что принятие поправок должно помочь снизить количество несчастных случаев. Реализация закона не потребует дополнительного финансирования из областного бюджета.