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Облава на мигрантов в Новосибирске помогла выявить нелегалов

Облава на мигрантов в Новосибирске помогла выявить нелегалов

24 мая 2024, 04:39
Фото: 1MI
В Кировском районе Новосибирска силовики провели очередной рейд по выявлению незаконных мигрантов, следует из сообщения областного управления полиции.

В Новосибирске четыре мигранта попали в спецприемник и будут впоследствии выдворены из России. Очередной рейд против незаконной миграции провели полицейские при силовой поддержке росгвардейцев.

Мероприятие в этот раз прошло на территории Кировского района: документы удалось проверить у 118 иностранцев, рассказали в пресс-службе областного управления полиции.

В итоге троих из них уличили в предоставлении ложных сведений в миграционные органы, а двое приезжих нарушили правила въезда в Россию.

Подобные мероприятия на территории столицы Сибири будут продолжены.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Новосибирск#Мигранты#Силовики#Росгвардия#Рейд#Незаконная миграция
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