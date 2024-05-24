Облава на мигрантов в Новосибирске помогла выявить нелегалов

Posted Сегодня, 04:39
Published Сегодня, 04:39
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Updated Сегодня, 04:41
В Новосибирске четыре мигранта попали в спецприемник и будут впоследствии выдворены из России. Очередной рейд против незаконной миграции провели полицейские при силовой поддержке росгвардейцев.
Мероприятие в этот раз прошло на территории Кировского района: документы удалось проверить у 118 иностранцев, рассказали в пресс-службе областного управления полиции.
В итоге троих из них уличили в предоставлении ложных сведений в миграционные органы, а двое приезжих нарушили правила въезда в Россию.
Подобные мероприятия на территории столицы Сибири будут продолжены.