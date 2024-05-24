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Published Сегодня, 04:03

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Updated Сегодня, 04:05

Новосибирец Павел Прилучный посетил выпускной сына после иска к экс-жене

Павел Прилучный посетил выпускной сына после судебного иска к его матери

24 мая 2024, 04:03
Фото: соцсети

Новосибирец Павел Прилучный посетил выпускной сына после иска к экс-жене

Это произошло сразу после того, как на днях стало известно, что Прилучный подал иск к бывшей жене, связанный с правами их общих детей.

Павел Прилучный посетил выпускной сына Тимофея, мальчик окончил четвертый класс. Этому событию отец посвятил трогательный пост в своих соцсетях.

«Окончена начальная школа, а это значит, что впереди начинается всё самое интересное. Пусть мир познается, знания — растут, опыт — копится. Развивайся, учись и не останавливайся на достигнутом. Папа всегда рядом!» — дал напутствие артист первенцу.

Пост Прилучного прокомментировала его супруга Зепюр Брутян, оставив эмодзи в виде сердечек.

Это произошло сразу после того, как на днях стало известно, что Прилучный подал иск к бывшей жене, связанный с правами их общих детей. Ранее актрисе удалось отсудить у экс-супруга достойные алименты на общих детей, но отец с решением суда не согласился. Актер подал встречный иск.

Тимофей — старший ребенок Прилучного. Первенец актера родился в 2013 году в браке с Агатой Муцениеце, через три года появилась дочь Мия. Потом родители расстались, причем разрыв происходил в публичном поле и был довольно некрасивым. Сейчас Прилучный счастлив в браке с другой актрисой — Зепюр Брутян, у них в 2023-м родился сын Микаэль. Но и детей от первого брака Прилучный не забывает. Они часто проводят время вместе с его новой семьей.

Алименты на двоих детей обжалует актер из Новосибирска Павел Прилучный
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