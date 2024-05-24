Павел Прилучный посетил выпускной сына после судебного иска к его матери

Тимофей — старший ребенок Прилучного. Первенец актера родился в 2013 году в браке с Агатой Муцениеце, через три года появилась дочь Мия. Потом родители расстались, причем разрыв происходил в публичном поле и был довольно некрасивым. Сейчас Прилучный счастлив в браке с другой актрисой — Зепюр Брутян, у них в 2023-м родился сын Микаэль. Но и детей от первого брака Прилучный не забывает. Они часто проводят время вместе с его новой семьей.