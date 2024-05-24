Полмиллиона получил директор новосибирского ДКЖ — кто дал взятку?

По версии следствия, с 2019 по 2024 г. г., директор ДКЖ и начальник отдела маркетинга, сговорились и получили взятку от представителя организации, которая оказывает услуги по доставке питания. Речь идет о сумме в 500 тысяч рублей, что является крупным размером.