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Взятку передали в размере 500 тысяч

Полмиллиона получил директор новосибирского ДКЖ — кто дал взятку?

24 мая 2024, 02:27
Фото: 1MI
Взятку передали в размере 500 тысяч

За взятку в 500 тыс задержали директора новосибирского Дворца культуры

Дело по факту взятки возбудили новосибирские следователи в отношении начальника Дворца культуры железнодорожников и его подчиненного, сообщили в Следкоме.

Следователи Восточного МСУТ СК России возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц Новосибирского дворца культуры железнодорожников за совершение коррупционного преступления, то есть взятки.

По версии следствия, с 2019 по 2024 г. г., директор ДКЖ и начальник отдела маркетинга, сговорились и получили взятку от представителя организации, которая оказывает услуги по доставке питания. Речь идет о сумме в 500 тысяч рублей, что является крупным размером.

За вознаграждение они покровительствовали эту организацию: тем, кто арендовал помещения дворца культуры, предлагали заключать договоры именно с этой компанией, для проведения банкетов. Таким образом фирма получала прибыль.

Правоохранители провели обыски по месту жительства подозреваемых. В настоящий момент решается вопрос об избрании им меры пресечения.

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