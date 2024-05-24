Полмиллиона получил директор новосибирского ДКЖ — кто дал взятку?

Posted Сегодня, 02:27
Published Сегодня, 02:27
Modified Сегодня, 03:10
Updated Сегодня, 03:10
Следователи Восточного МСУТ СК России возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц Новосибирского дворца культуры железнодорожников за совершение коррупционного преступления, то есть взятки.
По версии следствия, с 2019 по 2024 г. г., директор ДКЖ и начальник отдела маркетинга, сговорились и получили взятку от представителя организации, которая оказывает услуги по доставке питания. Речь идет о сумме в 500 тысяч рублей, что является крупным размером.
За вознаграждение они покровительствовали эту организацию: тем, кто арендовал помещения дворца культуры, предлагали заключать договоры именно с этой компанией, для проведения банкетов. Таким образом фирма получала прибыль.
Правоохранители провели обыски по месту жительства подозреваемых. В настоящий момент решается вопрос об избрании им меры пресечения.